Cote d'Ivoire: Retour de Gbagbo et de Blé Goudé - Pascal Affi N'Guessan plaide pour une implication du Président Alassane Ouattara

Le président du Front populaire ivoirien (Fpi), Pascal Affi N'Guessan a plaidé, ce jeudi 13 février 2020, pour une implication du Président Alassane Ouattara dans le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion d'une rencontre à Abidjan-Plateau, au palais de la présidence de la République.

« A l'heure actuelle plus rien ne justifie son maintien en dehors de la Côte d'Ivoire. La Cpi a conclu à l'acquittement. Il nous appartient en tant qu'Ivoirien de nous entendre et voir comment capitaliser cette décision. Il appartient au gouvernement de reprendre la main sur ce dossier. De notre point de vue, c'est un message qui nous est adressé. Nous sommes venus voir avec le Chef de l'Etat ce qu'il faut faire pour que le retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé participe de la dynamique de réconciliation nationale et de reconstruction de notre pays. Le Chef de l'Etat a un rôle à jouer. Il a exprimé tout le temps que nous sommes des frères et que le Laurent Gbagbo est son frère », a affirmé Pascal Affi N'Guessan.

Poursuivant, il a indiqué qu'au-delà de ce que les avocats ont pu dire, « le dossier Laurent Gbagbo est aujourd'hui d'ordre politique ». Et d'ajouter : « Le monde entier nous regarde par rapport à notre capacité de nous approprier le processus de réconciliation nationale ».

La délégation du président Affi était composée de la première vice-présidente du parti, Christine Konan, du SG et porte-parole Issiaka Sangaré, et du vice-président chargé des élections, Kouakou Krah.Celle du vice-président Daniel Kablan Duncan est composée des ministres Hamed Bakayoko et Patrick Achi.