Tunisie: En couverture | Le phénomène des slasheurs ou le cumul de jobs

Mener à la fois plusieurs boulots ou professions, être à la fois formateur / professeur/ coach... . c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un slashreur. Ce phénomène est né grâce à la génération Y. Avec l'émergence des nouvelles technologies, l'apparition de l'internet, le e-commerce... . il n'est pas rare aujourd'hui de cumuler plusieurs jobs à la fois. Ceux et celles qui pratiquent plusieurs boulots en même temps, on les appelle bel et bien les slasheurs. D'où vient ce terme et ce phénomène ?

Le mot slasheur fait notamment référence au signe topographique que l'on trouve dans les ordinateurs et téléphones portables, de la barre oblique «/» (slash en anglais). Et se définit comme le désir de certaines personnes à pratiquer plusieurs boulots à la fois pour des raisons économiques ou bien pour pratiquer tout simplement une passion.

Le fait de cumuler certains jobs ou boulots en même temps a désormais un nom : le ou les slasheurs. Cette nouvelle manière de travailler est devenue très répandue dans le monde entier, grâce à Internet; d'ailleurs, ce phénomène se rattache à l'émergence de la génération Y, qui désigne les personnes nées entre 1980 et les années 2000 qui ont été bercées et habituées depuis leur jeune âge à manipuler les nouvelles technologies, les ordinateurs, tablettes, téléphones portables, internet... ..

Contrairement à leurs aînés, cette génération Y sait très bien que le fait de se contenter d' un seul boulot durant toute sa vie n'est plus passionnant ni rassurant, donc pour trouver un sens à son travail, on pratique plusieurs jobs à la fois.

Ce nouveau mode de vie, dans lequel travail rime avec accomplissement de soi et épanouissement, curiosité, est devenu une autre manière de vivre. La notion du travail acquiert dès lors un autre sens.

Les jeunes aujourd'hui ne se contentent plus d'un seul boulot, d'une seule profession, ils se définissent à titre d'exemple comme à la fois professeur / coach/ formateur/ consultant... ou bien rédacteur/auteur/journaliste... .

Une nouvelle conception du travail

Nous sommes à l'ère du numérique, donc nous sommes en pleine mutation du sens du travail. Contrairement aux générations précédentes, on ne se contente plus d'un seul travail durant tout le reste de sa vie. La digitalisation a fait apparaître plusieurs emplois qui n'existaient pas auparavant, tels que le télétravail, le travail à distance ou le travail sur le Net et les slasheurs aujourd'hui ont donc une valeur ajoutée, puisque ces derniers ont réussi à bouleverser le schéma classique du travail et apporter, avec leur désir d'apprendre, leur curiosité de nouvelles notions en ce qui concerne le travail , qui ont changé ou rompu avec le classicisme et les idées révolues.

Pour devenir un vrai slasheur, il suffit d'être dynamique, curieux, d'avoir l'esprit aiguisé pour apprendre et de bien maîtriser les nouvelles technologies de communication.