Tunisie: Hommage | A l'occasion de la parution des œuvres complètes écrites de Mohamed Masmouli - L'imperturbable «agitateur» culturel

Trois tomes qui s'étalent sur près de 1.200 pages réunissant les écrits de ce poète, écrivain, critique, homme de médias et ex- responsable d'institutions culturelles, à la voix feutrée et au sourire doux et aux positions claires et nettes.

L'homme à la pipe, le poète, l'écrivain, le critique, l'homme des médias, l'ex- responsable d'institutions culturelles, à la voix feutrée, au sourire doux et aux positions claires et nettes, vit depuis quelques semaines un bonheur total. Il y a de quoi ! Le ministère des Affaires culturelles lui a en effet rendu hommage en ordonnant l'édition de l'ensemble de ses écrits.Une mission réalisée par la Maison tunisienne du livre (MTL) en trois tomes qui s'étalent tous les trois réunis sur près de 1.200 pages et qui procurent un plaisir indescriptible à tout lecteur averti. Publications qui seraient sans doute suivies d'autres car notre ami, Mohamed Masmouli, continue d'écrire.

Le premier, s'étalant sur 320 pages et préfacé par le critique Mohamed Salah Ben Amor, est un recueil comprenant près de 70 «anti-poèmes» et d'autres écrits. Textes denses, pleins d'images, d'impressions et de réflexions qui rappellent parfois ceux de Gibrane.D'ailleurs, Masmouli ne nie pas avoir été influencé par ce poète-écrivain et écrivain, poète et peintre libanais ayant émigré aux Etats-Unis au début du siècle dernier et aussi par Baudelaire surtout à travers son chef-d'œuvre «Le spleen de Paris».

Le deuxième, un pavé de 575 pages, préfacé par Charfeddine Boughdiri, regroupe ses écrits et ses chroniques, soit près de 120 textes, qui ratissent large. «Kalimetounn wa rou'a» (Mots et visions) est son titre. Un foisonnement d'impressions, de réflexions et de positions qui touchent à bon nombre de domaines de la vie humaine, sociale, culturelle et même politique.Nous pouvons ainsi y déguster des articles de critique littéraire et d'autres de réflexion sur le malaise de notre civilisation actuelle et sur la situation de notre pays, le tout avec une note littéraire et parfois philosophique, où l'influence de Camus est parfois visible.

Le troisième, préfacé par Abdelaziz Ben Arfa, comprend 315 pages et regroupe, quant à lui, une soixantaine de textes imprégnés de souvenirs sans que cela ne soit un vrai journal intime ou des mémoires mais aussi plusieurs textes écrits par d'autres auteurs à propos de l'œuvre de Masmouli.C'est, en effet, le plus beau des hommages pour un homme comme Mohamed Masmouli qui ne vit que pour sa grande passion, l'écriture et aussi pour traduire ses textes en paroles que la radio et la télévision se chargeront de semer à tout vent. Et même si Masmouli est un parfait bilingue, arabe et français, il a surtout publié en arabe.

Précoce don de la plume

Né en octobre 1940, à Béja, Masmouli a perdu assez tôt sa mère ce qui explique sans doute ces nuages de tristesse qui l'enveloppent parfois et ces attitudes qui l'enracinent dans son univers sérieux et sa vision tragique de la vie.Très tôt aussi il a brillé par ses écrits, ce qui lui a valu d'être qualifié d'écrivain dès son enfance lorsqu'il fréquentait l'école primaire, lui qui n'a lu qu'un seul livre (Le Marchand de Venise de Shakespeare) mais qui a été influencé par les émissions littéraires de la Radio. Cela expliquerait sans doute sa passion pour la radio.

A Bizerte où il poursuivait ses études à Bizerte, Masmouli fut encouragé par l'un de ses professeurs à envoyer l'un de ses textes au grand poète Mustapha Khraïef qui produisait une émission radiophonique destinée à encourager les écrivains en herbe. Le texte fit mouche et reçut les encouragements du grand poète.A l'Ecole normale où il poursuivait ses études, Masmouli sera repéré, en 1962, par le grand écrivain Béchir Slama, enseignant et rédacteur en chef de la célèbre revue culturelle «Al Fikr» (La Pensée) qui fera publier l'un de ses textes.

Ainsi commencera l'aventure littéraire de notre écrivain et poète. Il sera publié par d'autres pages et périodiques culturels et recevra les meilleurs encouragements. Cela l'aida à avancer dans sa carrière, qui comprendra aussi des études de journalisme qui seront couronnées par une maîtrise.C'est encore le grand Béchir Ben Slama qui l'introduira dans le temple de la Radio nationale pour y participer à la production d'émissions littéraires. Là il se liera d'amitié avec le grand poète Mnaouar Smadah qui finira par le convaincre d'abandonner son poste d'interprète à l'ambassade d'Irak à Tunis pour devenir producteur permanent et titulaire à la radio.

Célèbre, entre 1968 et 1978 par son émission radiophonique à la Radio nationale «Ma tasma'ouhou lyawm taq'ra'ouhou ghadann» (Ce que tu écoutes aujourd'hui tu le liras demain), Masmouli est aussi célèbre dans le monde culturel pour avoir été le précurseur puis l'un des fondateurs, en 1968, du groupe littéraire «attali'aa» (l'Avant-garde) qui s'est révolté contre les genres, les formes et les moules classiques.

Pendant dix ans, Masmouli allait ainsi «de rédaction en rédaction glaner, chaque soir, les principaux titres des journaux de la place, à paraître afin de donner à ses auditeurs un avant-goût des articles qu'ils pourront lire le lendemain », nous avait-il expliqué l'autre jour, donnant ainsi un vrai coup de main promotionnel à la presse écrite.

Se suivront depuis, et sans se répéter, les émissions à la radio et d'autres à la télé, dédiées à la promotion de la création culturelle et artistique dans notre pays, avec toujours cette voix feutrée et comme chargée de mystères et cette écriture incrustée de très belles figures de styles et de jeux de mots.

Masmouli continuera aussi à contribuer régulièrement à l'enrichissement du contenu de plusieurs journaux de la place. Il assurera par ailleurs la rédaction en chef de l'hebdomadaire «Al Hadaf» (Le But). Cela sans oublier ses diverses responsabilités au sein du ministère des Affaires culturelles et même dans le cadre d'une longue mission culturelle à Paris.C'est vrai que notre poète a abandonné sa pipe depuis des années, mais il n'a jamais abandonné ses principes, son attitude calme et réfléchie, son caractère un peu timide et discret, ses questionnements et sa passion pour la promotion de la culture tunisienne.