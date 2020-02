Tunisie: Déco | Sur le sol - Solutions d'appoint

Aujourd'hui le coussin de sol est une chouette alternative au fauteuil qui permet d'offrir une assise supplémentaire tout en ayant un côté «gain de place» irrésistible. Qu'on l'aime façon Togo, en laine tricotée, en cuir à la manière des poufs traditionnels de chez nous ; ou simplement qu'on accumule plusieurs coussins de différentes tailles et formes, les coussins de sol s'adaptent facilement et s'intègrent parfaitement à tous les styles de déco.

En Asie, on est souvent assis sur ce qu'on appelle des galettes vietnamiennes, ce sont des matelas assez durs, colorés, qui se replient soit en triangle, soit en carré. C'est assez confortable, même pour dormir dessus. Niveau déco, ça donne un effet bohème assuré au salon. En Europe comme chez nous, il y a beaucoup de choix, si vous cherchez à apporter des assises d'appoint dans votre salon. Il y a, bien entendu, les poufs, avec un tas de finitions (dur, en rotin, avec un revêtement en tissus, qui se transforme en coffre de rangement... ). Il y a aussi les coussins de sol, généralement plus grands que les coussins qu'on a dans le canapé, avec un rembourrage plus dense pour s'asseoir dessus sans les déformer et des housses qui passent facilement en machine.

Ces assises complémentaires sont intéressantes en déco à plus d'un titre. Dans un premier temps, elles permettent d'offrir plus de places assises dans le salon. C'est une solution parfaite si vous recevez occasionnellement du monde. Les enfants vont prendre plaisir à s'asseoir près du sol sur de gros coussins. Ils peuvent aussi apporter une touche de couleur ou de matière, une manière de peaufiner votre déco avec les détails. Enfin, ce qui est intéressant dans ces solutions d'appoint, c'est qu'elles se rangent facilement sous la table, dans un placard... C'est un bon complément au canapé et aux fauteuils, qui ne prend pas de place.