Tunisie: Déco | Le coussin - L'indispensable qui change tout !

Accessoiriser le canapé avec des coussins peut se révéler fastidieux si on ne sait pas quels modèles choisir. Pour pouvoir choisir parmi la multitude de possibilités qui s'offrent à vous, suivez le guide pour faire le point sur les formes, motifs et couleurs à sélectionner afin de donner la touche finale à la pièce.

La décoration d'intérieur dépend de multiples éléments, et notamment du coussin, le must de votre décoration. Coussin multicolore, coussin rond pour canapé, carré, pastel, ou coussin rectangulaire marron, il existe des coussins pour tous ! Il sera parfait pour sublimer et rendre convivial et confortable votre intérieur. A disposer sur un canapé ou un fauteuil, sur votre lit ou sur une commode, le coussin se glisse partout sans aucune difficulté !

Le coussin déco permet d'apporter une touche de couleur, de rendre n'importe quelle assise plus sophistiquée ou d'habiller un lit façon cosy. Portant, on a souvent tendance à sous-estimer son impact. Le coussin est un accessoire déco indispensable à nos intérieurs. L'objectif sera de booster la décoration d'une pièce via un coussin déco qu'on n'hésitera certainement pas à multiplier. Bonne nouvelle : pas besoin d'être un expert dans le domaine pour en faire un allié de taille. Puisque sa housse se change facilement, que son prix est super abordable et parce qu'il est mobile, il trouvera forcément sa place quelque part sans faire prendre le moindre gros risque.

Quelles taille et forme ?

Pour bien choisir vos coussins, prenez tout d'abord en compte la taille du canapé ou des fauteuils sur lesquels vous voulez les installer. Optez plutôt pour de petits coussins sur un petit canapé ou fauteuil, et inversement, selon la logique des experts en la matière ! Pour une déco très tendance, n'hésitez pas à varier les tailles, les formes et les couleurs de vos coussins, en les déclinant et en laissant libre cours à votre créativité. Rien de mieux qu'un grand canapé pour varier les choix des modèles, et pourquoi pas accumuler les coussins pour une ambiance encore plus cosy !

Osez les mélanges de matières et de styles

Pour une déco tendance et un intérieur très chaleureux, l'astuce est de marier les coussins de différents styles. Vous pouvez, par exemple, mélanger selon vos goûts les coussins en laine et en soie, en coton et en fourrure... N'hésitez pas également à associer des teintes unies à des motifs graphiques pour un contraste original, ou bien les pois aux rayures. Pour être sûre de ne pas vous tromper et d'éviter la faute de goût dans votre salon, vous pouvez choisir de déterminer une couleur de base qui vous servira de référence dans le choix de tous vos coussins.

Les adeptes des murs unis se serviront du coussin déco pour faire entrer motifs et imprimés dans la maison quand les amateurs de blanc en profiteront pour distiller des touches de couleurs. Les fans du «mix and match» pourront laisser libre cours à leur imagination en mêlant formes, matières et motifs pour des alliances follement déco. Aussi, les propriétaires de canapés et fauteuils marqués par le temps qui court profiteront du coussin déco pour donner une seconde vie à leurs assises sans changer la base de leur meuble. Les fervents défenseurs des lits douillets n'hésiteront pas à les multiplier dans leur chambre.

Dans les chambres de bébé...

On accorde souvent de l'importance à la décoration de la chambre de bébé, c'est pourquoi une ambiance douce et lumineuse est souvent associée à cette pièce. Les coussins apporteront cette douceur tant recherchée dans votre espace. Le coussin à la forme originale et amusante sera parfait pour retrouver un esprit enfantin et doux dans la décoration d'intérieur de votre chambre pour bébé. Retrouvez un effet moderne et tendance et évitez de mélanger trop de couleurs en optant pour la sobriété : blanc, beige, taupe, noir, avec une petite touche de orange ou de rouge.

... Et dans un salon

La décoration de votre salon passe avant tout par le mobilier, et notamment la décoration de votre canapé. Le coussin de décoration de salon s'avère donc être l'un des éléments de décoration indispensables pour votre intérieur ! Coloré, imprimé, ou neutre, le coussin dans votre salon doit avant tout s'accorder avec votre décoration d'intérieur. Adoptez ce sublime coussin vert d'eau en velours pour un canapé vert pastel ! Ajoutez une touche d'imprimé pour un peu plus de vivacité dans votre salon !

Formes originales

Rond, rectangulaire, carré, le coussin se révèle sous de multiples formes ! La tendance actuelle veut un coussin à la forme originale et esthétique. Suspendez vos coussins au-dessus de votre lit pour un moment détente et lecture le soir avant de dormir. On adopte aussi l'accumulation de coussins pour un effet cocooning et chaleureux dans votre pièce. Nouvelle tendance, le coussin rond pour canapé sera parfait pour décorer votre salon et pour vous reposer en toute tranquillité ! La décoration avec des coussins est une tendance actuelle qui ne cesse de se moderniser. Coussins de toutes les formes et les couleurs, combinez selon vos envies, les coussins sont là pour donner du style à tout type d'intérieur !