Sénégal: Alioune Sarr prône "un tourisme plus expérimental et plus durable"

Saly-Portudal (Mbour) — Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a insisté jeudi, sur la nécessité pour le Sénégal de développer "un tourisme plus expérimental et plus durable" pour se repositionner sur la carte mondiale du tourisme et des transports aériens.

"L'objectif ultime, c'est de faire du tourisme sénégalais, un tourisme plus expérimental et plus durable. Afin de se repositionner sur la carte mondiale du tourisme et des transports aériens, le Sénégal doit redéfinir sa stratégie et promouvoir un modèle de création de valeurs plutôt qu'un modèle de masse", a dit M. Sarr.

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens présidait, à Saly-Portudal (Mbour, ouest), le démarrage des travaux de l'atelier d'élaboration du Plan d'actions de la stratégie de développement du tourisme et des transports aériens à l'horizon 2025.

Selon le ministre, cette stratégie s'inscrit dans la "nouvelle dynamique touristique mondiale", en réduisant la dépendance au seul nombre de touristes visitant la destination comme indicateur de succès.

D'après lui, cette nouvelle approche sera basée sur la proposition d'une offre touristique de qualité différenciée et ciblant des segments spécifiques de visiteurs.

"Ce positionnement plus haut de gamme du tourisme sénégalais nécessitera une amélioration de la qualité des infrastructures aéroportuaires, de la desserte, internationale et domestique, de la qualité des services et de l'accueil", a estimé Alioune Sarr.

Il a réaffirmé que le pays veut passer de 2,3 millions de passagers en 2018 à 5 millions en 2025 et 10 millions en 2035.

A l'en croire, l'impact attendu de la nouvelle stratégie du tourisme et des transports aériens est substantiel : un doublement des recettes annuelles d'ici 2025, avec près de mille milliards de francs CFA et 2,8 millions d'emplois créés.

"Les recettes anticipées pour 2025 sont estimées à 985, 175 milliards de francs CFA, avec la création totale de plus de 2 millions d'emplois et l'accueil, en 2025, de 1 475 557 visiteurs", a fait savoir le ministre du Tourisme et des Transports aériens.