Cote d'Ivoire: Paris - La bibliothèque de l'académie des sciences d'outre-mer prend le nom houphouët-boigny (ouattara, invité spécial)

L'Académie des sciences d'outre-mer accueille en son sein, le vendredi 14 février 2020 à 15h, le président ivoirien, Alassane Ouattara dans le cadre de l'inauguration de la bibliothèque de l'Académie, sise 15 rue La Pérouse 75116 Paris, qui portera désormais le nom de Félix Houphouët-Boigny.

Après Addis-Abeba où il a pris part au 33eme sommet de l'union africaine les 9 et 10 février 2020, le chef de l'état ivoirien, Alassane Ouattara s'était rendu en France dans la soirée du lundi 10 février où il inaugurera le vendredi 14 février 2020, la bibliothèque de l'Académie des sciences d'Outre-mer.

« Élu le 9 juillet 2013 comme Membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, le Président ivoirien, en dépit de ses lourdes charges, n'a cessé de s'intéresser aux travaux de notre Académie et de s'enrichir de nos avis. La bibliothèque de l'Académie est la plus importante dans son domaine en France. Elle vient d'être enrichie d'un nombre de 60 000 ouvrages en provenance du fonds outremer de la Direction de l'information légale et administrative française et dispose désormais d'un fonds de près de 100.000 volumes relatifs à tous les enjeux et toutes les problématiques de l'outre-mer (politiques, économiques, culturelles, sociaux, démographiques et scientifiques). On y compte près d'un millier d'ouvrages, de cartes et de photographies rares sur la Côte d'Ivoire.

Il est donc apparu nécessaire de donner à la bibliothèque, par ailleurs service public ouvert à tous chaque jour sans inscription, un nom qui manifeste à la fois sa richesse dans le domaine des pays qui sont au-delà des mers et sa fidélité à la France, pour ses institutions et son ouverture au grand large.

Pour toutes ces raisons, il est apparu que la figure du Président Félix Houphouët-Boigny, qui fut également membre de notre Compagnie pendant vingt ans de 1973 à 1993, correspondait parfaitement à l'image que doit désormais porter la bibliothèque de l'Académie », note le communiqué de l'Académie, transmis à l'Intelligent d'Abidjan et Afrikipresse ce jeudi 13 février.

À cette occasion, poursuit le communiqué, le président Ouattara rendra hommage à Houphouët-Boigny à travers une communication intitulée « La pensée du Président Félix Houphouët-Boigny et son actualité dans la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain » en présence de M. Jean-François Turenne, Président de l'Académie des sciences d'outre-mer, M. Pierre Gény, Secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer et M. Jean-Marc Simon, Académicien, ancien Ambassadeur de France et représentant officiel du président de la République française, Emmanuel Macron qui à cette occasion, interviendra également sur les relations historiques fortes unissant la France et la Côte d'Ivoire.

Le Président Houphouët-Boigny fut un Ministre de la République française sous la 4ème et la 5ème République de 1956 à 1960. Premier ministre de la Côte d'Ivoire, il sera élu Président de la République de Côte d'Ivoire le 27 novembre 1960 et le demeurera jusqu'au 1993. Son seul Premier Ministre durant toute sa présidence a été l'actuel chef de l'état ivoirien, Alassane Ouattara, de 1990 à 1993.

« Il était donc évident et important que notre Confrère M. Alassane Ouattara, devenu également son successeur à la tête de la République ivoirienne inaugure en ce jour de février 2020 la bibliothèque Félix-Houphouët-Boigny, temple de la connaissance et du savoir sur les pays d'outre-mer », conclut le communiqué.