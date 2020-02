Angola: Le Masfamu aborde la protection de l'enfant

Luanda — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Faustina Inglês, a réaffirmé jeudi, à Luanda, la nécessité pour les enfants de bénéficier simultanément des services de santé, de l'éducation, de l'enregistrement des naissances et de la protection sociale.

S'exprimant lors d'un atelier sur la Révision et la mise à jour de la politique nationale de la petite enfance en Angola, la gouvernante a pointé le déni de paternité comme l'un des droits des enfants les plus violés, conditionnant, dans de nombreux cas, les progrès et le développement dans l'enfance.

"De nombreux parents pensent que la violence n'est que sexuelle, mais ils la commettent également à travers le principe et le type de relation qu'ils entretiennent avec leurs enfants, car les enfants méritent affection, attention, patience et tolérance", a-t-elle ajouté.

Pour la ministre, il est nécessaire de continuer à assurer la formation initiale et continue des éducateurs et vigilants d'enfance et du personnel ayant d'autres profils techniques, pour développer durablement l'éducation de la petite enfance, en favorisant la survie, le développement et sa protection .

Elle s'est dite convaincue qu'en créant des réseaux de travail intégré, d'action collective, de renforcement des synergies, d'affermissement et de cohésion des liens sociaux, les niveaux de développement intégral de l'enfant seront atteints.

Le Masfamu, par le biais de l'Institut national de l'enfant (INAC), en partenariat avec l'Unicef, a développé les organigrammes et paramètres pour aider les enfants et les adolescents victimes de violence, un instrument qui peut renforcer les mécanismes de protection, dans le cadre de l'actuelle Proposition de la politique nationale de la Petite enfance.

Selon le recensement de 2014, près de 5 millions d'habitants, soit 19,3% de la population angolaise, ont moins de 5 ans.

En 2011, l'Angola a lancé le défi de l'élaboration d'une politique nationale pour la petite enfance, avec la tenue du 5e Forum national sur l'enfant.

Cette proposition place l'enfant comme une priorité absolue.

A son tour, le représentant de l'Unicef ??en Angola, Abubacar Sultan, a déclaré que des travaux sont en cours pour intégrer des actions liées aux soins prénatals, néonatals, nutritionnels, immunitaires et précoces, afin de favoriser le développement et la survie de l'enfant.

Il a dit qu'en Angola, on trouve rarement un enfant qui bénéficie de tous les droits.