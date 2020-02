Cote d'Ivoire: Secteur du Btp - Un forum sur les innovations technologiques prévu du 9 au 12 mars

Le président de la Confédération des Pme-Pmi du BTP de Côte d'Ivoire, Soro Doté, a tenu le mercredi 12 février, une conférence de presse au siège de la structure, à Adjamé quartier complexe.

« Innovation des technologies de construction du Btp et la gestion de l'entreprise à l'heure de la digitalisation en Côte d'Ivoire ». C'est le thème d'un forum prévu du 9 au 12 mars prochain, à la Caistab, au Plateau, à l'initiative de la Confédération des Pme/Pmi du Bâtiment et des travaux publics (Btp) de Côte d'Ivoire.

L'information a été livrée le mercredi 12 février, par Soro Doté, président de ladite confédération, au cours d'une conférence de presse organisée à Adjamé.

Selon lui, ce forum, le tout premier du genre en Côte d'Ivoire, se veut un cadre de formation, d'information et de sensibilisation des Petites et moyennes entreprises (Pme). « Ce sera également un forum de partage des nouvelles technologies de construction et de gestion d'une entreprise de construction », a-t-il fait savoir.

Le président de la Confédération des Pme/Pmi du Bâtiment et des travaux publics (Btp) de Côte d'Ivoire a souligné que des spécialistes seront présents à ce rendez-vous pour parler des innovations dans le secteur du Btp. « Couplée à ce forum, une caravane sera organisée dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire », a affirmé Soro Doté. Il a ajouté que cette caravane sera aussi l'occasion de promouvoir les lois et décrets qui ont été pris en vue d'améliorer les conditions de vie des Pme et des entreprises artisanales.

Le président de la Confédération a informé que le forum bénéficie de l'appui du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly qui a instruit le ministère des Pme à l'effet d'accompagner cette initiative. « La Confédération des Pme/Pmi du Btp-Ci entend organiser ce forum et cette caravane chaque année », a-t-il poursuivi.

Soro Doté a aussi souligné que les Pme du Btp font face à certains nombres de défis. Au niveau de l'administration, il s'agit notamment du nouveau Code des marchés publics, des logiciels du Trésor public, des financements et garanties auprès des banques et de la quote-part des marchés publics.

Au niveau de la technologie de construction, les Pme doivent désormais compter avec la construction écologique et sa transformation, les drones, la robotique et les matériaux innovants dans la construction et dans le bitume.