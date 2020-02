Cote d'Ivoire: Secteur du BTP - La première université de l'immobilier bientôt ouverte

L'Institut Ethsun et la Faculté d'éducation permanente de l'Université de Montréal organisent la première université de l'immobilier en Côte d'Ivoire du 26 au 28 Mars 2020.

C'est la déclaration faite par Jean-Clavin Ethien, exécutive Chairman- lors d'une conférence presse animée le 12 février 2020, à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci) à Abidjan-Plateau.

Selon lui, ces trois journées de formation destinées aux auteurs de l'industrie immobilière ivoirienne a pour objectif de renforcer les capacités techniques et opérationnelle des managers et salariés d'entreprises immobilière. Afin que ceux-ci soient capables de lever les obstacles à l'accélération de leur croissance.

A l'en croire, il s'agira également pour eux, de maitriser les démarches et les outils de prospection pour la vente d'un bien immobilier, d'optimiser le rôle commercial de l'assistante de direction, de déployer une intelligence managériale pour leur croissance. Ainsi que d'éviter les pièges de la gérance locative, de la maitrise des fondamentaux du droit immobilier.

Le conférencier a par ailleurs indiqué le déficit en la matière au cours de ces dernières années. Selon lui, c'est un déficit de 22 000 logements par an, dans le seul district d'Abidjan et plus de 100 000 logements par an sur l'ensemble du territoire national. « La Côte connaît une véritable crise du logement depuis plusieurs années », a-t-il déploré.

Tout en donnant quelques indices dans le secteur : « Cette situation a créé un boom dans le secteur si bien qu'il représentait 13% des 12 166 entreprises créées en Côte d'Ivoire en 2016. Il est le troisième secteur pourvoyeur d'emplois avec environ 11 000 par an, soit 12% de la création d'emploi entre 2015 et 2016, après le commerce (31%) et l'industrie manufacturière (15%).

Sa part dans le produit intérieur brut (Pib) est estimée à 6%. « Ces chiffres attestent de la bonne santé du secteur du bâtiment et de la construction en Côte d'Ivoire », a expliqué le chairman.

Pour lui, les acteurs immobiliers sont confrontés à deux obstacles majeurs à l'accélération de leur croissance. Notamment, le besoin de financement et le besoin de renforcement de capacité des salariés.