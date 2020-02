Cote d'Ivoire: Employabilité des jeunes diplômés - L'Inphb et Unilever unissent leurs forces

La direction générale de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (Inphb) de Yamoussoukro veut atteindre les 100 pour 100 de l'insertion de ses étudiants formés. Aujourd'hui, le taux d'insertion se situant entre 95 et 98%, Koffi N'guessan et son équipe veulent avoir l'esprit tranquille de savoir qu'aucun étudiant formé dans les prestigieuses écoles de l'Institut ne soit pas inséré dans le tissu socio-économique par un emploi.

Pour atteindre cet objectif noble, l'Inphb et Unilever viennent d'unir leurs forces par la signature d'un accord de partenariat, le week-end dernier. « L'entreprise Unilever Côte d'Ivoire et l'Inp viennent de conclure un accord qu'on aurait dû conclure il y a quelques années ; parce que cette entreprise constitue une très, très bonne destination pour les élèves ingénieurs surtout ceux qui font la spécialité chimie. Ils sont dans la fabrication de divers produits et nous formons des jeunes chimistes qui y font souvent leur stage et lorsque ces jeunes ont de forts potentiels, ils sont embauchés et nous pouvons dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'élèves ingénieurs ayant fait leur formation à l'Inp qui travaillent à Unilever. Il a plu au directeur général d'autoriser son collaborateur à venir vers nous pour qu'on discute de la conclusion de ce partenariat que nous venons de conclure… » s'est satisfait le Dg Koffi N'guessan.

Directeur des Ressources humaines de ladite entreprise, Kakou Bi Jean Fabrice a salué l'excellence prônée à l'Inphb. « Aujourd'hui, pour réussir dans le monde des affaires, il faut de l'excellence et l'excellence, c'est notre jeunesse et l'Inphb, qui est aujourd'hui un partenaire privilégié de l'excellence. Du coup, il est important, pour nous, dans cet accord-là, de pouvoir supporter le travail qui est déjà fait à l'Inp mais aussi pouvoir nourrir notre entreprise de talents, de compétences qui sont formés au sein de cette école. Aussi, cet accord nous permettra d'accompagner la formation aussi bien des enseignants-chercheurs que des étudiants eux-mêmes. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit cet accord, la recherche de l'excellence. C'est un partenariat gagnant-gagnant ; nous allons déployer un programme d'activités avec l'Inp ; ça sera des stages, des compétitions business avec les étudiants, des visites d'entreprise et bien d'autres choses que l'Inp et Unilever feront ensemble pour les étudiants et le développement de notre entreprise. » a-t-il expliqué.