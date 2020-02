Congo-Brazzaville: Football-Transferts - Lema Mabidi coéquipier de Mikaël Essien à FK Sabail

Le mercato d'hiver s'est certes officiellement clôturé le 31 janvier 2020, mais les joueurs congolais continuent de se mouvoir, de changer de club. C'est le cas de Lema Mabidi, libre depuis juillet 2019, il vient de trouver un point de chute en Azerbaïdjan, alors qu'Aristote Ndongala va en Roumanie.

Le milieu de terrain relayeur international Chikito Lema Mabidi vient de s'engager avec FK Sabail (D1 Azerbaïdjan) pour six mois. L'ancien joueur de V.Club sera le coéquipier de la star ghanéenne Mikaël Essien au sein de cette équipe mal classée dans le championnat d'Azerbaïdjan, avant-dernier avec seulement quinze points enregistrés en seize journées. A 26 ans, Lema Mabidi va pouvoir relancer sa carrière. Il est resté sans club depuis le 1er juillet 2019 après la résiliation à l'amiable de son contrat avec Raja de Casablanca au Maroc où il avait joué pendant pratiquement quatre saisons. Il avait repoussé une prolongation de transfert, préférant changer d'air. Cela lui avait valu une mesentente ouverte avec les dirigeants de Raja, jusqu'à la résiliation de son contrat.

L'on apprend que l'ancien défenseur international congolais Gabriel Zakuani a signé à Dagenham-Redbridge (D5 Angleterre) jusqu'à la fin de la saison. A 33 ans, il a quitté Swindon Town (D4 Angleterre) pour rechercher du temps de jeu, lui qui n'avait disputé que sept matchs à Swindon Town. Gabriel Zakuani devra, de ce fait, s'y mettre car Dagenham-Redbridge flirte avec la relégation avec trente-huit points glanés à la 33e journée. L'on signale aussi le transfert, pour deux saisons, d'Aristote Ndongala à l'Academica Clinceni, club nouvellement promu en D1 Roumanie. L'ancien international espoir congolais a passé quatre saisons en Bulgarie, notamment à Lokomotiv Gorna Orjahovica et à Cherno More Varna, avant de prendre la direction de la Roumanie. Formé à Nantes où il a fait son apparition en équipe A en 2014, ce joueur de 26 ans a fait une pige à Sprimont en D3 Belgique, avant de se diriger vers la Bulgarie, et aujourd'hui en Roumanie.

« Je suis content d'avoir signé. Mes collègues et entraîneurs m'ont bien accueilli. J'aime le style de jeu pratiqué en Roumanie et on y joue du bon football. Je pense que je n'aurai aucun problème pour m'adapter. Ma première impression de l'AcademicaClinceni est positive. Tout le monde est concentré et travaille dur pour que l'équipe fonctionne bien. Je suis ici pour tout faire pour que l'équipe atteigne son objectif », a déclaré Aristote Ndongala après avoir signé son contrat. Il a déjà fait sa première apparition avec AcademicaClinceni au terme d'un match perdu face Voluntari. Academica est avant-dernier au classement avec vingt points après vingt-trois journées. Ndongala va devoir s'illustrer, vite s'adapter afin d'être utile au club qui vise le maintien jusque-là.

Arnold NkufoIssoko va en prêt à Farense (D2 Portugal). Il ne jouait plus à Caen en L1 Français et a donc préféré partir. Et il a déjà joué quatre matchs avec son nouveau club, avec un but marqué. Farense est deuxième avec 37 points en 19 journées de championnat. Le latéral international congolais revient donc au Portugal où il avait déjà évolué, notamment, à Chavès et à Setubal, lui qui a aussi joué à Mimbai City FC en Inde. Notons aussi le transfert de Benjamin MokuluTembe qui quitte Padova (D2 Italie) pour Ravenana (D3 Italie), et Sedrick Kalombo va en prêt à Rieti (D3 Italie), en provenance de Salernitana (D2 Italie), formé à Lecce, il est à la recherche du temps de jeu.

Manzia Budje, pour sa part, est prêté jusqu'à la fin de la saison à Banik Sokolov (D2 République Tchèque) par son club, Opava (D1 République Tchèque). En 2015, appartenant alors à Dukla Prague, l'attaquant international congolais avait déjà été prêté à Banik Sokolov. Il y revient alors que Banik est mal classé, lanterne rouge de la D2 tchèque avec sept points en seize journées. Et l'ancien de Shark Club de Kinshasa, qui est à la recherche du temps de jeu (n'ayant livré que six matchs avec Opava), va devoir se donner à fond et tenter de sauver Banik Sokolov.