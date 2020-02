Congo-Kinshasa: Insécurité à l'Est - Les jeunes nande tancent les autorités

Réunis au sein de la Coordination de la jeunesse nande de Kinshasa (Cojeunak), ces jeunes disent s'allier à tous les Congolais qui prônent l'autodéfense populaire comme mode de sécurisation des entités.

Dans un message du 12 février, les jeunes nande de Kinshasa réunis au sein de la Cojeunak demandent à la population de s'organiser avec tous les nécessaires pour affronter les présumés ADF qui sèment mort et désolation dans les territoires de l'est de la RDC. Ces jeunes, qui dénoncent « l'insouciance qui frise la complicité des autorités congolaises et de la communauté internationale » face aux tueries et drames qui se déroulent dans l'est du pays, plus précisément à Beni Mangina, notent que la population de ces coins de la RDC erre désormais sans issue, fuyant les égorgements des présumés ADF, alors que les Forces armées de la RDC (Fardc) sont en pleine offensive dans la région voici près de six mois.

La Cojeunak fustige, en effet, le fait que plus les victoires des Fardc s'enchaînent, plus les tueries se généralisent, créant la panique et l'incertitude au sein de la population "lassée de compter ses morts". «Au dernier quota, près de trois cents civils sont égorgés en trois mois à Beni, sans compter les pillages des maisons, boutiques et le kidnapping de nombreuses personnes qui disparaissent dans la nature », a indiqué cette association, dans un communiqué signé par son porte-parole adjoint, Héritier Ngahangondi.

Cette structure, qui fait observer les atrocités qui s'accumulent et l'intensification de l'insécurité qui pousse la population à abandonner leurs villages, dit s'allier à tous les Congolais qui prônent l'autodéfense populaire comme mode de sécurisation des entités. Elle en appelle à la population à s'organiser avec tous les moyens nécessaires en vue d'affronter ces présumés ADF. « La Cojeunak estime qu'après avoir épuisé toutes les résolutions, notamment la purge à effectuer au sein de notre armée, l'application de l'article 64 de la Constitution qui demande au peuple de se prendre en charge, reste l'unique moyen de venir en appui aux efforts fournis par les Fardc, lesquels efforts reconnus par tous », ont souligné ces jeunes du grand-Kivu habitant dans la capitale.