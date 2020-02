Congo-Kinshasa: Secteur public - Cinq ministères enverront des agents à la retraite en 2020

On estime leur nombre à plus de dix sept mille personnes ciblées dans le projet de rajeunissement de l'administration publique (PRRAP). Il s'agit de la première mise à la retraire massive du gouvernement Ilunga.

Les agents et fonctionnaires concernés proviennent de cinq ministères pilotes, selon les informations provenant de la Primature. En dehors du ministère éléphantesque de la Fonction publique, il y a d'autres ministères comme ceux du Plan, du Budget, des Finances et du Portefeuille. Le Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, tient à la réussite de ce grand projet qu'il pilote en sa qualité de président du PRRAP. A cet effet, il a présidé personnellement une séance de travail sur le projet qui prévoit, il faut le rappeler, la mise à la retraite de certains agents et fonctionnaires de l'État au sein de cinq ministères.

Bien entendu, ces ministères représentés au plus haut niveau lors de la rencontre le mercredi dernier à l'immeuble du gouvernement, ont pris une part active aux échanges. Quant aux résultats des travaux, il faut rappeler que le comité du PRRAP a statué sur l'exécution du programme de mise à la retraite. Par ailleurs, le même comité a réfléchi également sur la possibilité d'étendre le programme aux autres secteurs de la vie nationale, en mettant un accent particulier sur la santé et l'éducation, comme le prévoit d'ailleurs la législation en vigueur.

Dans la stratégie globale du gouvernement de la République, une telle réforme peut servir à initier d'autres grandes réformes d'envergure attendues au courant de l'année. Au stade actuel, le projet de mise à la retraite bénéficie du soutien de taille de la Banque mondiale. Pour rappel, les prochains retraités sont des cadres et agents âgés d'au moins 65 ans et alignant 35 ans de carrière révolue dans le secteur public. Il convient juste de leur assurer un départ dans la dignité. Il est inutile d'insister sur le fait que l'une des causes du vieillissement du secteur public tient aux conditions déplorables de mise à la retraite.