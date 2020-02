Gabon: Say Something - Sathy chante l'Amour

Sathy, le rappeur au flow et au style américain appartenant à l'écurie musicale hip-hop " Mapane Life Style " se livre en parlant d'amour dans le single qui s'intitule " Say Something ".

"Je vous invite à écouter mon dernier single !! C'est une douceur qui parle d'amour, dans cette chanson je suis amoureux d'une femme qui ne m'aime plus, elle décide de partir et je me lance à sa poursuite ", c'est en ces termes que l'artiste présente son nouveau titre. Le titre tout comme les lyrics sont en anglais. Il faut dire que Sathy rappe uniquement dans la langue du pays de l'Oncle Sam.

Ses compères Hoffman, Ze, Olsen, Showbiz et d'autres MC valident son nouveau titre . Il s'inscrit moins dans la logique underground du groupe par son thème. Mais, il pénètre tout de même des cœurs durs d'accès. Il faut écouter le titre " Say Something ", pour découvrir ce que Sathy entreprend pour récupérer la femme qui le laisse tomber.