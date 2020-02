Congo-Brazzaville: Evénement - L'art culinaire pour valoriser la culture congolaise

Le 16 février se tiendra en Californie aux Etats-Unis d'Amérique, la 2e édition de Mbongui Kitchen, un concept qui s'inscrit dans la volonté de Byb Bibene, initiateur de l'évènement, de promouvoir la culture congolaise et de répondre aux besoins de financement du festival « Mbongui Square Festival ».

« L'Afrique est l'un des continents, sinon le continent le plus riche au monde. Non pas seulement par ses ressources minières mais aussi par ces ressources humaines et culturelles. Regardez le nombre des groupes ethniques qui existe en Afrique, près de trois mille. Au Congo seul, il y a au moins deux cents groupes ethniques, et ceci est une richesse incroyable », a indiqué Byb Bibene organisateur du festival

Cependant, en 2019 lors de l'organisation du « Mbongui Square Festival », le staff n'avait pas atteint la totalité du budget général du festival car les subventions obtenues n'étaient pas suffisantes. C'est ainsi qu'il a mis en place le « Mbongui Kitchen » pour pallier cette difficulté à trouver des fonds supplémentaires : « J'ai dû proposer à mon équipe d'utiliser mon talent culinaire pour organiser une soirée où on offrirait de la nourriture de la cuisine du Congo avec des plats comme le Saka-Saka, le poisson braisé, les épinards, le poisson salé et consort », a relevé Byb Bibene avant de préciser qu'«au cours de cette soirée, nous organisons une levée de fonds dans une ambiance communautaire comme un vrai mbongui dans la culture congolaise authentique ».

Outre la levée de fonds, cette soirée, qui va réunir plusieurs passionnés de la culture africaine, aura un cours de danse qui permettra à cette audience américaine de se mettre au rythme des musiques comme le ndombolo et la rumba. Il est prévu aussi une petite exposition-vente des articles artisanaux tels des bijoux, des sandales, des tissus de pagnes, des objets ornementaux... . « En un mot, Mbongui kitchen est une petite kermesse fermée où tout le monde vient passer un bon moment de convivialité », a relevé Byb Bibene qui saisit cette occasion pour faire la promotion du festival et de ses projets de créations.

Toutefois, l'organisateur tient à préciser que cet évènement est pour lui « une manière d'exister dans cet espace et de montrer de quoi nous sommes capables. C'est ça la beauté de ce pays-là, chacun l'enrichit de son talent ou de sa culture ». En effet, pays multiculturel du fait que plusieurs peuples y ont immigrés, les Etats-Unis demeure un creuset de la culture du monde. C'est à ce titre que Byb Bibene rappelle que « quand il faut exister dans l'espace, je veux exister de par ma culture congolaise, car elle est riche et vibrante ».

Artiste danseur, chorégraphe ; chercheur et entrepreneur artistique congolais né à Brazzaville, Byb Bibene est détenteur d'une licence en économie et d'une maitrise en finances obtenus à l'université Marien-Ngouabi. Après ses études universitaires, installé aujourd'hui en Californie aux USA, il est aussi détenteur d'un master en beaux-arts. Il envisage de se rendre au Congo pendant les vacances prochaines pour organiser un séminaire sur les stratégies de financement de projets artistiques avec les moyens locaux. En effet, les artistes ont réellement du mal à se produire et de stratégies d'autofinancement sans compter sur une entité gouvernementale locale ou étrangère.