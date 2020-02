Congo-Brazzaville: Saint-Valentin - Visa pour l'amour !

Du nord au sud, de Bétou à Pointe Noire, d'est en ouest, de Souanké à Impfondo, la République du Congo fêtera aujourd'hui la Saint-Valentin. L'amour n'ayant pas de frontière, Cupidon, Dieu de l'amour et fils de Vénus et de Mars, s'apprête, quant à lui, à lancer ses flèches sur tous les continents. Tour du monde de la Saint-Valentin !

Depuis 2008, l'Arabie Saoudite reste le seul pays où il est interdit de fêter la Saint-Valentin selon une interprétation rigoriste de l'Islam et la police religieuse veille à ce qu'aucun commerçant n'affiche de rouge dans les vitrines. En revanche, après la frontière pour se rendre en Irak, le 14 février est fêté par le peuple irakien, comme pour oublier les violences entre djihadistes et force gouvernementale, et ce jour se veut symbole d'amour et d'espoir dans un pays meurtri par la guerre. En Inde, où sont proscrites les relations avant le mariage, on refuse généralement de célébrer cette fête occidentale, les messages d'amour sont alors adressés aux couples mariés, amis ou famille.

« La première écossaise que je croise est la bonne ! »

Au Japon, comme en Corée du Sud, c'est la femme qui offre à son amoureux le cadeau de la Saint-Valentin, le plus souvent une boîte de chocolats. Tradition oblige, la femme en offre également aux hommes de son entourage, notamment ses collègues de travail. En Ecosse, il existe une tradition disant que la première personne du sexe opposé, croisée par hasard sur son chemin, peut être le Valentin ou la Valentine pendant toute cette journée du 14 février.

Il est donc possible d'inviter cette personne à dîner ou lui offrir un cadeau mais l'histoire ne dit pas forcément « s'ils seront heureux et auront de nombreux enfants ». Pendant ce temps, en Thaïlande, on offre volontiers nounours en peluches, chocolats ou fleurs, mieux encore un bijou à son amoureux(se) et même aux amis. Et que dire des Philippines où la Saint-Valentin est le jour où l'on se marie en groupe ? Chose aussi étrange que cela puisse paraître, beaucoup de couples ne disposent pas de moyens suffisants pour s'offrir une cérémonie de mariage et, lors du 14 février, c'est même le gouvernement qui finance les cérémonies !

« Vous êtes plutôt roses rouges ou cochon ? »

La Finlande fête, d'une étrange façon, la Saint-Valentin en organisant des concours de « porté de femmes » dans une course d'obstacles, le mari vainqueur se voyant gagner le poids de son épouse en litres de bière ! Entre bière à flots et dessins d'écoliers, il y a un grand pas que franchissent les Etats-Unis où la Saint-Valentin est fêtée avec un grand A comme Amour, Affection ou Amitié. On y voit les enfants organiser des spectacles à l'école, faire de jolis dessins pour les offrir à leurs parents ou instituteurs.

Les amoureux les plus fous vont, quant à eux, jusqu'à Loveland, « Pays de l'amour » dans le nord de l'état du Colorado. En France, les fleuristes font en cette seule journée de la Saint-Valentin le chiffre d'affaires qu'ils feraient en une seule semaine, les roses représentant 80% de leurs ventes. Les allemands sont-ils moins romantiques ? La tradition veut que le cadeau de la Saint-Valentin soit symbolisée par le... cochon ! On voit donc apparaître l'animal, non pas sous forme de ngulu na mako, mais en décoration sur les gâteaux ou en effigie sur d'autres petits objets.