Congo-Brazzaville: Saint-Valentin - Sport à deux, c'est forcément mieux !

Faire du sport en amoureux en plein air peut faire partie des souvenirs inoubliables.

Lors de la Saint-Valentin, le plan le plus facile serait d'opter pour le traditionnel resto et fleurs. Mais il n'y a pas que cela. Alors cette année, au lieu de verser dans le rencard stéréotypé, il est intéressant de faire du sport ensemble. Planifiez une séance fun, ludique, où vous pouvez montrer vos points forts et vous encourager.

Les avantages

On s'amuse, on se défie gentiment et on se muscle ensemble. La salle de sport, c'est un endroit où l'on a souvent ses petites habitudes. Cette fois, on va bousculer un peu sa routine pour partager un training avec l'élu(e) de son cœur. Pas question de suivre le même programme : on discute avant des objectifs, on adapte les exercices et, surtout, on renforce la complicité. Footing, sport en salle, fentes alternées, basketball, course, yoga, natation, vélo, ... Les possibilités ne manquent pas.

La reprise d'une activité physique peut prendre la forme d'une longue balade à pied, main dans la main. La nature est propice aux marches actives. Et si le cœur vous en dit, chaussez vos baskets pour courir ensemble. En plus, vous progresserez au même rythme.

D'une manière générale, le fait de courir à deux (ou en groupe) permet de se distraire et d'être moins centré sur son propre corps à l'écoute de la moindre douleur. Avec l'être aimé, c'est encore mieux. Vous partagerez ainsi un moment de détente qui vous fera prendre du recul par rapport à la routine quotidienne. En plus, vous verrez vos corps respectifs se redessiner. Des mollets plus saillants, des jambes fuselées, des abdos d'acier... Et pourquoi pas la danse ? Tango, salsa, valse, ... Oui, ne souriez pas monsieur, c'est bien du sport ! Bonne ambiance, activité physique, rapprochement des corps... voilà une activité idéale en couple. En vrac, citons le tennis, le badminton, le roller, le vélo ou la natation. Vous avez l'embarras du choix en fonction de vos affinités. Un dernier conseil : offrez quand même un petit bouquet de fleurs avec une paire de basket à votre partenaire. On ne sait jamais...