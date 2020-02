Angola: La ministre plaide pour l'égalité dans les carrières technologiques

Luanda — La ministre angolaise de l'Education a plaidé jeudi, à Luanda, pour la promotion de l'égalité du genre dans toutes les carrières liées aux technologies et à l'innovation, en vue de réduire la disparité existant entre les hommes et les femmes dans la recherche scientifique.

Prenant la parole, à l'ouverture d'un colloque sur « Les Défis de la Femme dans la Science », à l'occasion de la Journée internationale de la femme et de la fille dans la science et dans la radio, Ana Paula Elias a souligné la nécessité de réduire les différences existant entre les hommes et les femmes.

Dans cette réunion tenue dans les installations de l'Institut supérieur de Technologies, information et communication situées dans le district urbain de Rangel, la ministre a également défendu la promotion des compétences essentielles pour l'emploi, de façon à contribuer à la croissance socioéconomique.

Elle a mis en relief l'adaptation de la radio, tout au long des années, à l'évolution technologique, permettant ainsi aux médias de poursuivre leur tâche d'informer le public.

Célébrée le 11 février, la Journée internationale de la femme et de la fille dans la science et dans la radio est célébrée par l'Unesco et par l'Onufemme, en collaboration avec les institutions et partenaires de la société civile qui défendent l'accès et la participation des femmes et des filles à la science.

Toujours dans le cadre des ces festivités, le monde célèbre, le 13 février, la Journée internationale de la Radio.

Cette date a été instituée en allusion à la première émission de la «United Nations Radio», diffusée en 1946, dans un programme transmis simultanément par un groupe de six pays.