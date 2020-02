Congo-Kinshasa: Coronavirus - La Chine met en place une équipe spéciale pour sécuriser les étudiants congolais

La République populaire de Chine est très engagée dans la lutte contre le Coronavirus qui touche certains de ses territoires depuis le mois de décembre 2019. Considérée comme une urgence de santé publique de portée internationale, l'épidémie continue à faire des victimes en Chine et à l'étranger, malgré toutes les stratégies et méthodes préventives mises en place par les autorités chinoises afin d'arrêter la propagation et surtout de protéger la population.

Au-delà de moyens financiers et médicaux mobilisés par le Gouvernement chinois, la communication est un outil indispensable pour les autorités chinoises dans la lutte contre le virus et son évolution en termes de riposte. Car, le plus important est de mettre à la disposition du public toutes les informations nécessaires sur la situation pour renforcer la prévention contre l'épidémie dans la Chine continentale et dans le monde.

A Kinshasa, l'Ambassade de la Chine en République Démocratique a tenu à fixer l'opinion nationale sur les mesures prises au niveau de son pays pour éviter tout cas de contamination des étudiants étrangers dans la région de Wuhan où il est apparu cette épidémie de pneumonie virale.

Dans une note d'information adressée au quotidien Kinois "La Prospérité", le service de communication de l'Ambassade renseigne que les autorités locales chinoises accordent aussi une attention particulière à la sécurité et aux difficultés que les étudiants congolais rencontrent à Wuhan qui a été mis en quarantaine à cause de la menace posée par le coronavirus.

En effet, la Chine vient de prendre quelques mesures en leur faveur et qui se présentent de la manière suivante.

En termes de service, les autorités locales ont mis en place une équipe spéciale pour traiter les problèmes que rencontrent les étudiants étrangers. Elle s'occupe également de la distribution régulière du matériel d'hygiène et de santé auprès des étudiants étrangers ; de la livraison gratuite du repas dans les campus universitaires. Un service d'assistance est désormais disposé pour aider les étudiants à faire des achats à leur place selon la liste que donnent les étudiants.

Toutefois, les autorités locales chinoises ont mis 41 numéros d'appel urgent, un service pour la consultation sur l'épidémie et pour offrir des aides psychologiques.

Ces dispositions prises par la Chine constituent un ouf de soulagement pour les familles congolaises dont leurs frères et sœurs étudient en Chine. Surtout, l'opinion publique était préoccupée, particulièrement, par la situation des étudiants congolais qui ont choisi les Universités de Wuhan pour parfaire leur connaissance.