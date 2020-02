Congo-Kinshasa: Sommet Afrique - France 2020 - François Pujolas fixe les axes prioritaires du partenariat avec la RDC

François PUJOLAS, Ambassadeur de France en République démocratique du Congo, Ambroise Tshiyoyo, Président de la Chambre de Commerce International Franco Congolaise, «CCIFC» et Bob BONONGE, Responsable de Caplaine Consulting, ont défini la quintessence du Sommet Afrique-France 2020 et l'opportunité que cet évènement représente pour les acteurs économiques, entrepreneurs, organisations du secteur environnemental ainsi que pour la société civile congolaise. C'était au cours d'une conférence de presse organisée le mercredi 12 février 2020, à Kinshasa.

Dans son allocution, le diplomate français a tenu à rappeler à la «communauté de destins entre l'Afrique, la France et l'Europe » dans lesquels repose tout le fondement de ce Sommet.

«Ville et aux territoires durables » est le thème principal de ce 28ème Sommet qui vise à réfléchir et agir ensemble afin de consolider ce partenariat.

Ainsi, François PUJOLAS invite les nombreux acteurs congolais à être présents à Bordeaux du 4 au 6 juin 2020 pour participer à cette grande cette nouvelle édition qui associera les décideurs publics et privés.

Il a souhaité que le dynamisme et la créativité des acteurs publics et privés de la RDC puissent déboucher sur des projets concrets avec des partenaires français, voire d'autres partenaires africains. « Les priorités du partenariat entre la RDC et la France doivent contribuer à faire vivre la ville et les territoires durables, à travers les projets de coopération en matière de santé et d'éducation, mais également dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et du numérique. Ensemble, nous voulons construire un avenir durable », a déclaré l'Ambassadeur français.

Il faut noter que ce sommet s'inscrit dans le cadre du partenariat renouvelé entre la France et la RD Congo notamment, dans le domaine économique.

Afrique 2020 : la place de la RDC

Pour Ambroise TSHIYOYO, Afrique 2020 est une occasion pour les entreprises congolaises de marchander leurs potentialités et les entrepreneurs de promouvoir leurs talents et surtout, partager leurs richesses.

Le Président de la CCIFC estime que la RD Congo mérite une dimension de choix à cet évènement. « Notre pays doit le privilégier comme étant un grand pays francophone du monde. Il y a intérêt pour chaque partenaire de participer à ce sommet qui vise le développement intégral», a-t-il souligné.

Cinquante-quatre chefs d'Etat ou de gouvernement africains sont invités à Bordeaux dans le sud-ouest de la France par le président Macron pour ce 28ème sommet "Afrique-France".

Cette rencontre impliquera également les ministères concernés par la ville durable (environnement, urbanisme, villes, développement économique, finances, commerce extérieur, formation, santé,... ) et les acteurs de terrain en lien avec ce sujet (maires, responsables des collectivités territoriales, société civile, ONG... ).

Pour la circonstance, il sera érigé une "Cité des Solutions" de 7 quartiers, représentant les différents secteurs du développement qui sont mis en exergue durant le Sommet.

Entre autres, énergie renouvelable, infrastructures de transport, logements, santé, sport, éducation, culture, agriculture, agroalimentaire, Construction, architecture, innovation digital...

L'Etat français a notamment, décidé de soutenir la présence de 1000 start-up/entrepreneurs africains en prenant en charge leur participation au Sommet (transport + hébergement). Ils sont invités pour présenter leurs solutions à la Cité des Solutions. Car, il est prévu un salon dédié aux projets et aux solutions pour la ville et les territoires durables.

Avec 15000 visiteurs attendus, 500 entreprises et 150 conférences : le Sommet offre des stands pour exposition aux entreprises congolaises afin de leur permettre de développer les échanges avec les bailleurs de fonds.

Au-delà du secteur économique, le Sommet Afrique -France 2020 consacre une part belle au volet culturel et sportif dont les spectacles de musiques, danses, expositions d'art plastique, des rencontres de football seront au rendez-vous à Bordeaux.