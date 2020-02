Madagascar: Partenariat entre le CREAM et CNAM

Les Plans Régionaux de Développement et les Plans Communaux de Développement doivent s'aligner avec le PEM (Plan Emergence Madagascar). Pour ce faire, il faut renforcer les moyens humains nécessaires, selon le CREAM (Centre de Recherches, d'Etudes et d'Appui à l'Analyse Economique à Madagascar) et le CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers), qui ont signé hier une convention pour le renforcement de capacités des agents des institutions nationaux et régionaux.

« Le projet vise à renforcer les moyens humains. La perspective mise sur l'accès accru aux connaissances et aux ressources, l'amélioration du milieu porteur et des savoir-faire. Les formations permettront aux bénéficiaires d'acquérir de solides connaissances en plus de leur compétence cumulée durant les années d'expériences professionnelles.

Elles se basent sur des concepts clés, leur permettant aussi d'élaborer et de mettre en pratique des mesures efficaces pour améliorer l'organisation au niveau des Collectivités Territoriales Décentralisés », ont indiqué les deux parties, lors de la cérémonie de signature, qui s'est déroulée dans les locaux de l'INSTAT à Anosy. A noter que le projet sera mis en œuvre sur une année, et les impacts qualitatifs et quantitatifs attendus concernent directement le niveau socio-économique.