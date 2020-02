Madagascar: Omnisports - L'Indonésie veut partager son expertise

Dans le cadre de la politique du ministère de la Jeunesse et des Sports dans la recherche de nouveaux partenaires, la visite de l'ambassadeur de l'Indonésie, Harimurti Axioma Anandita au locataire de la place Goulette arrive à point nommé.

« Plusieurs points ont été discutés. Il n'est plus question de visite sans suite et infructueuse », a expliqué le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto. Cette année, le ministère se focalise surtout dans la réalisation des promesses présidentielles en matières d'infrastructures. « Nous allons chercher les nouveaux partenaires.

Quels sont pays qui peuvent nous accompagner et dans quel domaine ils excellent », a t-il continué. Le nouvel ambassadeur de l'Indonésie profitant de sa visite au numéro Un de la jeunesse et des sports malgache a rappelé de l'excellente relation entre les deux pays. « Nous allons soutenir la jeunesse malgache qui joue un rôle crucial dans le développement du pays.

Nous aimerions partager nos expériences surtout en matière de formation et renforcement de capacité du staff du ministère, des entraîneurs et des arbitres. En retour, nous aimerions avoir votre soutien dans le domaine du football surtout après les exploits des Barea de Madagascar » a indiqué, l'ambassadeur de l'Indonésie. A cette occasion, l'Indonésie a offert des exemplaires de ballons certifié par la FIFA et le Comité International Olympique à la partie malgache.