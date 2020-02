Cote d'Ivoire: Visite de travail dans le Gbôklê - Des projets structurants pour développer durablement Fresco

Dans un avenir proche, la ville de Fresco va se vêtir véritablement de son étoffe de chef-lieu de département. Avec elle, l'ensemble des chefs-lieux de sous-préfectures et principales localités du département. Et ce, par la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a décidé d'engager d'importants moyens pour sortir le Gbôklè de son retard infrastructurel. Amadou Gon Coulibaly l'a dit le jeudi 13 février, à la tribune du meeting inaugural de sa tournée dans la région, à Fresco.

Le Premier ministre a annoncé que pour l'adduction en eau potable, des investissements d'un montant global de 10 milliards de FCfa sont prévus dans le Gbôklè. Dans le département de Fresco, notamment dans les sous-préfectures de Dahiri, Fresco et Gbagbam, 45 nouveaux systèmes d'hydrauliques villageoises seront réalisés, y compris quatre nouveaux systèmes d'hydrauliques villageoises améliorés. « En ce qui concerne Fresco également, nous avons signé avec un groupe qui s'appelle Mitrelli. Le deuxième château d'eau de la ville sera bel et bien construit », a fait savoir Amadou Gon Coulibaly.

En matière d'électricité, a poursuivi l'autorité gouvernementale, « les investissements engagés dans la région sur la période 2012 - 2017 se sont élevés à 4,7 milliards de FCfa (...). Le plus important est de vous dire que d'ici la fin de l'année 2020, les douze dernières localités du département de Fresco seront tous électrifiées. Ce qui portera le taux de couverture en la matière à 100 pour 100 ».

Dans le secteur de l'éducation et de la formation, il est prévu, pour la période 2020-2023, la construction de 145 nouvelles classes. Pour le secondaire, huit collèges seront réalisés. Le lycée moderne de Fresco sera réhabilité. « En ce qui concerne la santé, les investissements projetés sur la période 2020-2021 à l'effet de rapprocher les services de santé des populations et de renforcer les plateaux techniques portent sur la réhabilitation et l'équipement de l'hôpital général de Fresco pour un montant de 1,3 milliard de FCfa. Les travaux démarreront en juin 2020 », a indiqué le Premier ministre. Avant d'ajouter qu'il est aussi prévu la réhabilitation des centres de santé urbains de Dahiri et de Zégban, la réhabilitation et le rééquipement des centres de santé ruraux de Dassioko, Lobogrou, Petit-Bondoukou et Yobéri, la construction et l'équipement du centre de santé rural de Grogbalédou.

Revenant sur l'équipement routier, Amadou Gon Coulibaly a révélé que de 2015 à 2017, plus de 350 kilomètres de route en terre ont été reprofilés. « Au titre de 2018, le programme de reprofilage prend en compte 775 kilomètres de route dans le département de Fresco. La troisième phase de ce programme concernera en 2020, 408 kilomètres dans la région afin de faciliter l'écoulement des produits agricoles et le déplacement des populations », a soutenu l'hôte du Kôyiri