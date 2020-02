Ile Maurice: Omnicane lance une nouvelle génération de sucre naturel pour une alimentation saine et équilibrée

communiqué de presse

GIS - 14 février, 2020 : Omnicane Ltd a procédé, hier, au lancement officiel de DINA Life, une nouvelle marque qui comprend deux produits sucriers alimentaires innovants. Le premier est enrichi d'antioxydants, et le second a pour principale caractéristique un index glycémique bas. Le lancement s'est tenu au Holiday Inn à Plaine Magnien en présence du Premier ministre adjoint, ministre de l'Energie et des Services publics, M. Ivan Collendavelloo, et le Chief Executive Officer d'Omnicane, M. Jacques d'Unienville.

Les propriétés de cette innovation rendent ce sucre approprié pour les diabétiques et prédiabétiques dans le cadre d'une prise en charge et d'un suivi responsable de leur maladie. Le sucre antioxydant Dina Life est par ailleurs adapté pour tous ceux et celles qui souhaitent adopter une alimentation naturelle, saine et équilibrée.

Les caractéristiques des produits DINA Life ont été documentées et élaborées après plus deux ans de recherche et de développement au sein d'Omnicane, avec le concours du Dr Jean Claude Autrey et sous le Programme de subventions de recherche et d'innovation mis en œuvre par le Mauritius Research and Innovation Council, qui vise à améliorer la compétitivité des entreprises locales par le biais de collaboration entre la recherche et l'industrie. Les résultats ont été systématiquement testés et validés après de rigoureuses étapes de contrôle et procédures de certification auprès de deux organismes internationaux indépendants et mondialement reconnus, notamment Oxford Brooks du Royaume-Uni et la Glycemic Index Foundation.

Lors de son allocution M. Collendavelloo a tenu à féliciter Omnicane pour ses efforts en vue de diversifier les produits de la canne à sucre et de valoriser la recherche et l'innovation dans le cadre de ses opérations.

Le Premier ministre adjoint a aussi parlé de l'importance de renforcer le partenariat entre le gouvernement et les compagnies privées afin de produire de l'électricité à partir des énergies renouvelables. Selon lui, l'industrie sucrière a un grand rôle à jouer pour atteindre l'autonomie énergétique à Maurice. Il a avancé que l'autonomie énergétique sera atteinte à travers une panoplie d'énergies renouvelables, qui comprend l'énergie solaire et les produits de l'industrie sucrière.