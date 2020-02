Madagascar: Mihamy Mada Fashion - Une première édition éclectique

Les officiels lors de l'ouverture de la première édition de Mihamy Mada Fashion

Levée de rideau sur Mihamy fashion Mada. Hier, c'est au palais national de la culture et des sports à Mahamasina que des professionnels du milieu et les acteurs culturels se sont retrouvés. Défilés de mode, danse et chants ont égayé les convives entre les discours des officiels et les visites de stands. Pour Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo, « cette première édition est un grand pas dans le cadre de la politique de développement de la mode et du stylisme.

Dans le monde, ce domaine arrive en seconde position en matière de croissance économique, voilà pourquoi nous tenons à rehausser le « vita malagasy » au niveau national d'abord et international ensuite. » Réunissant pas moins d'une vingtaine de stylistes sur le podium, Mihamy Fashion Mada, avec huit régions représentées, s'ouvrira encore plus aux artistes de la Grand île dans les prochaines éditions. Plusieurs disciplines gravitent autour de la mode, si l'on ne compte que l'art de la coiffure, la maroquinerie, la bijouterie, et les collectes de matières premières.

L'idée est de cultiver l'esprit d'entreprenariat chez les créateurs malgaches. Certes, le talent ne manque pas, mais il faut tenir compte de la rigueur, de la qualité, et faire en sorte que le Made In Madagascar réponde désormais aux normes internationales. Pour le reste du week-end, plusieurs conférences et ateliers tourneront autour du mannequinat, la création et le plagiat, ou encore quel avenir pour le métier de la mode. Le tout se passe au palais national de la culture et des sports à Mahamasina. Passionnés de la mode, une visite s'impose !