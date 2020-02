Madagascar: Vendredi joli spécial Saint Valentin

Le romantisme à fleur de peau

Connue et reconnue dans le microcosme musical malgache depuis des années, Elsie enchante toujours autant les mélomanes. Ce soir, la chanteuse aux milles facettes reprendra les plus belles chansons des divas de tous les temps. Annonçant déjà un joli moment en toute intimité au Fl House Ambatobe où le romantisme sera à fleur de peau.

L'amour sous les tropiques avec Vaiavy Chila

Les nuits de Bonara Ba 67 Ha ne dérogent jamais à la règle, ce soir, c'est une pointure de la musique qui bouge qui sera en vedette. Pour Vaiavy Chila, les rencontres avec les fans ne sont que bonheur et bonne humeur. Son travail évolue au fil des ans mais chaque prestation est empreinte d'une démarche unique, fidèle à une tradition impressionniste. « TSy hambelako hampirafy », « Mariazy » et « Tsara vady » sont parmi ses morceaux les plus connus. A ce jour, une bonne centaine de titres compose son répertoire qui lui vaut une vraie renommée à Madagascar et à l'étranger. Ces titres phares feront incontestablement partie de son playlist.

Valse music se dévoile au public

Pour cette soirée de la Saint-Valentin, un voyage musical entrainant se profile au Le Pavé Antaninarenina. Fort d'un répertoire des plus variés, avec Valse music, la couleur s'annonce très colorée. Évidemment les incontournables des chansons rythmés de toutes les époques occupent une majeure partie de la liste. Entre les années 60 jusqu'à nos jours, les chansons d'amours qui ont marqué les épopées auront leur place. Dans la même emblée, le public est invité à prendre le micro et déclarer leur sentiment pour l'être aimé. Avec une formation toute fraîche, l'ambiance promet d'être éclectique. Entrez les chants et les danses, il y a de quoi faire de ce moment une grande occasion d'intimité.

Une soirée explosive se profile à l'horizon

Onja. Belle, sexy avec ses attributs et bougeant merveilleusement bien, la chanteuse fait fantasmer plus d'un. Avec sa jolie frimousse et bien sûr, son talent, elle a grimpé les marches petit à petit. Celle qui a fait ses débuts auprès du groupe Tinondia figure aujourd'hui parmi les artistes les plus en vue et les plus appréciés. Au Glacier, ce soir la jeune femme ne manquera pas d'inclure ses nouveaux titres dans son répertoire. Autrement dit, Onja se dévoilera sous son meilleur jour.

« Pack fo », un mariage original de saveurs

Chez Crêpe H&H, l'innovation est au rendez-vous pour faire plaisir aux papilles. Pour la Saint-Valentin, la première chaîne de crêperie à Madagascar a concocté un plat original dénommé Pack Fo à savourer avec votre moitié. Au menu : une crêpe-pizza, un hamburger accompagné de frites et de deux jus naturels avec parfum au choix, le tout avec plein de cœurs. Se positionnant comme une crêperie moderne, Crêpe H&H offre une variété de crêpes aux saveurs salées, sucrées et glacées. Pour les plus gourmands, des crêpes géantes, les fameuses big crêpes sont très appréciées pour la générosité de ses ingrédients. D'autres plats comme les paninis, sandwichs, tacos et divers snacking sont aussi à y découvrir pour satisfaire tous les appétits.