Maroc: Natation - Les 4 bienfaits pour la santé

Vous aimez vous baigner dans la piscine ou dans la mer l'été ? Peut-être que vous devriez y aller plus souvent durant l'année. Certes, le soleil n'est pas forcément au rendez-vous et la piscine n'est pas dans un joli jardin mais nager est très bon pour la santé, que ce soit au niveau mental, musculaire et cardio-respiratoire.

La natation sollicite l'endurance à une intensité moyenne et prolongée ce qui permet de développer ses capacités cardio-vasculaires et pulmonaires en douceur.

Travaille les muscles

C'est l'un des sports les plus complets. La natation permet de muscler l'ensemble du corps harmonieusement. Vous pouvez muscler certaines parties plus que d'autres en pratiquant certaines nages (la brasse, le crawl, le dos crawlé, le papillon...).

Permet la récupération et la progression

Que vous fassiez uniquement de la natation ou plusieurs autres activités sportives régulièrement, la natation est un très bon moyen de récupérer. Pour approvisionner vos muscles en oxygène et brûler les toxines qu'ils ont stockées pendant l'effort, rien de tel que la nage à un rythme lent mais fluide.

Si vous êtes blessés ou si vous souhaitez vous remettre au sport, la nage peut être une très bonne solution. Vous pouvez opter pour un programme adapté à vos besoins en choisissant l'intensité et le rythme de vos séances.

Garder la forme physique et mentale

Grâce au fait que vous flottiez lorsque vous êtes dans l'eau, la natation est très bonne pour les muscles ainsi que pour la souplesse. Comme toute activité physique, elle permet de vous maintenir en forme en vous faisant brûler des calories.

Réduire les tensions et le stress

Enfin, au-delà de l'aspect purement physique, cette pratique permet de réduire les tensions et le stress. Elle provoque la sécrétion d'endorphines qui agissent ensuite sur le cerveau, la moelle épinière et le système digestif et procurent un sentiment de bien-être.