Maroc: Accord de partenariat pour le soutien du sport scolaire à Khouribga

Un accord de partenariat et de coopération a été signé, mercredi à Khouribga, entre le Groupe OCP, la province de Khouribga et l'Académie régionale de l'éducation et de la formation portant sur le soutien du sport scolaire.

En vertu de cet accord de trois ans, le Groupe OCP s'engage à apporter le soutien nécessaire dans le domaine de l'encouragement des jeunes aux activités sportives, en fournissant les moyens requis et en réhabilitant les infrastructures sportives du lycée qualifiant Imam Malik et du stade du lycée collégial Qadi Ayyad de Khouribga.

Paraphé par le gouverneur de la province de Khouribga, Abdelhamid Chennouri, qui a donné le coup d'envoi des travaux de construction du premier projet objet de la convention, l'accord a également été signé par le directeur du site Khouribga du Groupe OCP, Abdelghani Filali, et par le directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation, Mustapha Slifani.

L'accord permettra aux élèves de ces établissements scolaires de pratiquer leurs sports préférés dans de meilleures conditions, de manière à démontrer leurs compétences et à améliorer leur talent. Il permettra, également, aux associations et aux habitants qui logent à proximité de ces établissements de pratiquer divers sports et d'utiliser ces terrains en dehors des heures de cours comme stades de proximité.