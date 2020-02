Maroc: Le Front Polisario se félicite de la naissance de l'intergroupe européen "Paix pour le peuple sahraoui"

Strasbourg — Le nouveau représentant du Front Polisario en Europe et dans l'Union européenne (UE), Oubbi Bucharaya Bachir, s'est félicité jeudi de la formation de l'intergroupe parlementaire européen "Paix pour le peuple sahraoui" y voyant "un événement important" dans le cadre de la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance et son autodétermination.

"Il incombe au groupe européen +Paix pour le peuple sahraoui+ de tenir l'Europe responsable envers notre peuple et de suivre le rythme de sa juste lutte dans le contexte du soutien à l'action diplomatique menée par le Front Polisario, le gouvernement sahraoui et le peuple sahraoui en général", a déclaré Oubbi Bucharaya Bachir, peu après l'annonce officielle de la naissance de ce nouveau groupe de soutien au peuple sahraoui, dirigé par le député du Parti social-démocrate allemand, Joachim Schuster.

Le diplomate sahraoui a par ailleurs souligné que, "malgré les défis présentés, en raison notamment de l'arrogance et de l'intransigeance marocaines qui se nourrissent du manque de volonté politique du Conseil de sécurité de l'ONU d'exercer une pression suffisante pour l'organisation du référendum d'autodétermination au Sahara occidental, et du rôle négatif de certaines parties, il existe des opportunités prometteuses au cours de cette année et également en 2021, notamment en ce qui concerne les décisions de justice attendues et aussi en ce qui concerne la nomination d'un nouvel envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies afin de reprendre le processus de règlement du conflit au Sahara occidental", occupé par le Maroc depuis 1975.

L'intergroupe européen "Paix pour le peuple sahraoui" a été annoncé officiellement jeudi à Strasbourg, un bloc de plus d'une centaine de députés de divers partis politiques de tous les pays de l'Union européenne (UE) dans le but de soutenir le peuple sahraoui dans sa lutte légitime pour la liberté et l'indépendance.