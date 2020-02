Afrique: Kheïreddine Zetchi - « Une CAN tous les deux ans, pour moi c'est une sorte d'échec »

Le président de la Fédération Algérienne de Football (FAF) Kheïreddine Zetchi n'est visiblement pas un grand fan de la CAN tous les deux ans. Si la récente proposition de Gianni Infantino pourra enchanter une personne en particulier, elle ne peut être que le patron du football algérien. Sans langue de bois, il a avoué que la formule actuelle de la CAN est un échec.

« Une CAN tous les deux ans, pour moi c'est une sorte d'échec pour cette compétition. La véritable raison est que cette CAN est un gouffre financier pour les pays organisateurs, on voit très souvent une compétition sans public mis à part les matchs qui concernent le pays hôte ou les matchs à partir des quarts de finale. Sur le plan économique c'est très limité », a-t-il fait savoir.

Kheïreddine Zetchi adhère totalement à la proposition d'Infantino et donne quelques pistes de solutions pour que la compétition soit rentable pour les pays organisateurs.

« Je suis d'avis pour organiser une CAN tous les 4 ans et je l'ai déjà dit avant à la radio Algérienne. On est pour une CAN tous les quatre ans à condition que le cahier des charges soit plus exigeant que ce qu'il est aujourd'hui », a-t-il déclaré.

Avant de conclure : « De liaisons aériennes à coût économique étudié entre le pays organisateur et les des pays qualifiés, afin de faciliter leur déplacement. Ceci sera positif également pour l'économie du pays organisateur ».