Afrique: CAN tous les 4 ans - La position de la fédération algérienne de football

En plein débat sur la proposition de Gianni Infantino de tenir désormais la CAN tous les 4 ans, voilà une nouvelle position qui va intéresser du monde. La position de la FAF (Fédération algérienne de football).

Khireddine Zetchi, président de la FAF est plutôt favorable à l'idée du président de la FIFA. « Je suis d'un avis à ce que cette CAN se tienne tous les 4 ans« , a confié le patron de la FAF sur la chaine youtube de l'instance. Cependant, il émet plsuieurs conditions.

« Que le cachier de charges soit beaucoup plus exigeant que ce qu'il est aujourd'hui. Le modèle avce lequel cette CAN se tient depuis des anées a montré ses limites. Une CAN tous les 2 ans est un échec« , confie Zetchi.

Le propriétaire de Paradou AC (club de D1 en Algérie) poursuit. « Aujourd'hui, la CAN tous les 2 est un véritable gouffre financier pour les pays hôtes. Il se tient souvent sans public mis à part les matchs du pays hôte ou à partir des demi-finales. l'impact direct sur le plan économique de ces CAN tous les 2 ans est limité« .

Ailleurs, Zetchi confie : « une CAN tous 4 ans aussi, pour la mise à disposition des populations africaines de moyens de transport. le cahier des charges doit contenir une clause dans laquelle le pays hôte s'engage à ce qu'il y ait une liaison entre les différentes régions africaines et même européennes avec la capitale du pays organsiateur« .

Il souhaite que la CAN tous les 4 ans ne se tienne pas dans les années de Coupe d'Europe ou de Coupe du monde. « Et que la CAN deviennne l'événement majeur de l'année tous les 4 ans« , précise le président de la fédération champion d'Afrique en titre.