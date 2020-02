Sénégal: Visite du premier ministre canadien à la caserne Samba Diery Diallo - Les femmes dans les forces de défense et de sécurité a l'honneur

La caserne Samba Diéry Diallo de Colobane a accueilli hier, jeudi 13 février, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et le ministre des Forces Armées, Sidiki Kaba. Ils sont revenus sur l'importance et l'utilité de la présence des femmes dans le milieu des Forces armées pour assurer le maintien de la paix des populations.

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et sa délégation ont effectué une visite à la caserne Samba Diéry Diallo de Colobane hier, jeudi 13 février. Ils étaient en compagnie du ministre sénégalais des Forces Armées, Sidiki Kaba, du Haut-commandant de la Gendarmerie nationale, Directeur de la Justice militaire, le général Jean Baptiste Tine, de l'ambassadrice Femme, Paix et Sécurité du Canada Jacquiline O'Neil. Cette visite a pour but de s'imprégner du rôle des femmes dans les Forces de sécurité des différentes structures comme la Gendarmerie, l'Armée, la Police, entre autres, et aussi échanger sur la manière dont ces femmes s'acquittent de leur mission.

Après avoir assisté à la prestation de l'Unité de Police Constituée (la FPU/7), une unité spécialement composée de femmes qui a été déployée au Mali, Justin Trudeau est revenu sur les efforts faits par son pays pour l'intégration de la gente féminine dans les services de sécurité. «(... )

Cela fait plusieurs années que le Canada travaille fort pour intégrer plus de femmes dans les services policières, surtout dans les Forces Armées», a-t-il dit. M. Trudeau a insisté sur la participation des femmes dans le processus de la paix. «C'est important d'inclure les femmes pour pouvoir mieux servir la population et assurer la paix», déclare-t-il. Sidiki Kaba a salué la collaboration du Sénégal avec le Canada dans le domaine de la défense, de l'égalité et de l'utilité des femmes dans le monde de Forces armées. «(...)

Le Canada et le Sénégal se retrouvent pour mieux défendre cette idée : "la femme et l'homme sont tous utiles pour la défense, le maintien et la construction de la paix"». Le ministre des Forces Armées a dévoilé les solutions pour faciliter une meilleure intégration des femmes dans ce monde jadis réservé aux hommes. «Il y a des efforts à faire pour mieux les intégrer et cela passe d'abord par la construction des infrastructures qui pourraient mieux les accueillir, par la formation et par la capacité à agir».