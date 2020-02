Sénégal: Saint-Louis / En visite de prise de contact dans la légion de gendarmerie nord - Le général Tine invite les populations à s'activer dans la production de la sécurite

Le Commandement de la Légion de Gendarmerie Nord a reçu hier, jeudi 13 février, la visite du Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale, par ailleurs Directeur de la Justice militaire. Le Général de Division Jean Baptiste Tine s'est dit satisfait du travail fourni par ses unités dans la lutte contre la criminalité qui, d'après lui, est maintenue à un niveau relativement bas par rapport au niveau national. Il a cependant invité les populations à collaborer avec la Gendarmerie dans le maintien de la sécurité.

C'est une visite dite de prise de contact qu'a effectuée le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et Directeur de la Justice militaire au niveau de la Légion de Gendarmerie Nord qui regroupe les régions administratives de Saint-Louis, Louga et Matam.

Le Général de Division Jean Baptiste Tine a rencontré le commandement de ses différentes unités avant d'exprimer son entière satisfaction vis-à-vis du travail qu'elles abattent dans la région en ce qui concerne la sécurisation des personnes et des biens. « La Légion de Gendarmerie Nord est un maillon important de notre dispositif de surveillance générale. Elle rassemble les caractéristiques diverses qui, analysées une à une, génèrent une posture opérationnelle à adopter. Elle est non seulement une façade maritime, mais aussi fluviale et frontalière.

Sur le plan de la superficie, elle fait 1/3 du territoire national. Il faut savoir que la Légion Nord couvre les légions de Saint-Louis, Louga et Matam. Il s'agit donc de vastes étendues qui peuvent profiter aux menaces sécuritaires », a renseigné le Général de Division Jean Baptiste Tine. Il s'est aussi engagé à promouvoir des conditions meilleures pour ses unités dans tout le pays et particulièrement dans la région Nord. « Ma visite de prise de contact ici traduit ma volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail du personnel, d'impulser une nouvelle dynamique pour que les gendarmes soient plus alertes et plus présents.

Également, dans le domaine de la sécurité publique qu'ils fassent preuve de plus de professionnalisme et d'humanisme dans les différentes missions où ils seront appelés à employer la force publique », a dit le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale. Et l'homme de poursuivre en disant que des efforts ont été faits avec une augmentation du nombre d'unités de gendarmerie établies dans ces 3 régions administratives, à savoir les compagnies de Podor, la section de recherches de Saint-Louis, et quelques brigades. « Ces efforts seront continuées dans une logique de densification du maillage mais également de police de proximité », a-t-il ajouté.

Les caractéristiques évoquées tantôt montrent que la gendarmerie nationale a de grands défis dans la Légion Nord et ce sera en comptant sur la collaboration avec les Forces de Défense et de Sécurité et aussi le soutien des populations. « Car ce qu'il faut retenir, c'est que la sécurité est pour nos citoyens et avec eux", a-t-il conclu.