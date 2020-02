Ile Maurice: Parlement - Séance suspendue pour cause de bonne humeur

Tout se déroulait dans le calme et la discipline au Parlement ce vendredi 14 février. Les débats sur le discours-programme se poursuivaient et Eshan Juman, député rouge, avait la parole. Mais sans crier gare, le Speaker l'a interrompu et a suspendu la séance pour une demi-heure. La raison évoquée? «The members seem to be in a good mood», a dit Sooroojdev Phokeer.