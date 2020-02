Ile Maurice: 2ème édition du NYCS - Les participants reçoivent leur certificat

communiqué de presse

GIS - 14 février, 2020 : Quelque 200 participants de la 2ème édition du National Youth Civic Service (NYCS), un programme de développement qui vise à former les jeunes âgés de 17 à 25 ans, ont reçu leur certificat hier à Vacoas.

Le NYCS est animé par des professionnels dans 10 centres de jeunes à travers l'île pendant 12 semaines. Le programme comprend principalement des sessions pratiques telles que des camps résidentiels, des visites des lieux, des stages et des compétitions. Il met aussi l'accent sur plusieurs éléments clés, à savoir : l'image de soi ; la créativité et l'innovation ; le style millénaire ; l'autonomisation ; et le bénévolat, entre autres. De plus, les participants au NYCS reçoivent une allocation mensuelle de Rs 5000.

Présent lors de la remise de certificats, le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, M. Stephan Toussaint, a félicité les jeunes d'avoir complété avec succès ce programme qui a débuté en octobre 2019. En outre, il a fait ressortir que le programme aide les participants à développer leurs compétences, leur confiance et leurs aptitudes de communication, entre autres, afin de leur permettre d'accéder plus facilement au marché du travail.

Le ministre a aussi indiqué que la 3ème édition du NYCS sera lancée en mars 2020, ajoutant que les jeunes Rodriguais auront également l'opportunité d'y participer.