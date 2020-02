Algérie: La riposte des Forces de l'ANP aux terroristes sera "puissante et intransigeante"

Alger — La riposte des Forces de l'Armée nationale populaire (ANP) aux terroristes, dans leurs tentatives "lâches et désespérées", sera "puissante et intransigeante", suite au "lâche attentat" terroriste ayant ciblé un détachement de Timiaouine, au début de cette semaine, a affirmé le Général-major Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP par intérim, jeudi au 2e jour de sa visite à la 6ème Région militaire.

Après la cérémonie d'accueil, et en compagnie du Général-major Mohamed Adjroud, Commandant de la 6e Région militaire, le Général-major Said Chanegriha a tenu une rencontre avec les personnels du détachement de Timiaouine où il a prononcé une allocution dans laquelle il a souligné "l'importance de sa rencontre avec eux et de son total soutien, notamment suite au lâche attentat terroriste ayant ciblé ce détachement, au début de cette semaine, faisant tomber au champ d'honneur le Chahid Djoundi Contractuel Benadda Brahim qui a su, avec bravoure et vigilance, mettre en échec cette tentative désespérée, et sauver ses camarades et son unité".

A cette occasion, le Général-major a réitéré ses condoléances à la famille et aux proches du Chahid, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Sachez bien qu'au sein de l'ANP, nous vous traquerons pour toujours, et notre riposte sera plus impitoyable, car nous sommes les maîtres de cette terre ô combien précieuse, et nous sommes les maîtres du terrain, nous savons saisir le moment et l'endroit pour vous faire payer vos crimes abjects, et notre riposte sera puissante et intransigeante avec la force des armes et avec le pouvoir de la loi, jusqu'à votre totale et définitive éradication de cette noble terre, qui sera assainie de votre souillure et de vos crimes", a-t-il ajouté.

"J'ai tenu, à l'occasion de cett

e visite que j'effectue en 6e Région militaire à vous rencontrer et vous soutenir, notamment suite au lâche attentat terroriste ayant ciblé, au début de cette semaine, le 62e Bataillon d'infanterie motorisée Autonome, faisant tombé au champ d'honneur le Chahid Djoundi Contractuel Benadda Brahim qui a su, avec bravoure et vigilance, mettre en échec cette tentative criminelle désespérée et sauver ses camarades, son détachement et son unité. J'adresse encore une fois, à la famille et aux proches de ce héro qui a suivi les pas de nos vaillants aïeux Chouhada de notre Glorieuse Révolution de Libération, en mon nom propre, en votre nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'Armée Nationale Populaire, nos vives et sincères condoléances, priant Allah Le Tout-Puissant de bénir son âme pure, de l'accueillir dans son vaste Paradis, de le réunir avec les Prophètes et les Messagers dans son Paradis éternel, et de nous armer de foi et de patience en cette dure épreuve", a-t-il précisé.

Le Général-major a également transmis "tout le soutien et la compassion de Monsieur le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale en cette circonstance particulièrement déterminante".

Saluant cet acte d'"héroïque", il a appelé "l'ensemble d'en prendre exemple", comme il a valorisé les résultats "positifs" que les unités de l'ANP "n'ont cessé de réaliser dans le domaine de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée, soulignant que l'Armée nationale populaire "traquera pour toujours ces hordes errantes jusqu'à leur totale éradication de la noble terre d'Algérie".

Le Général-major a annoncé, devant les cadres et les éléments, sa décision de décerner la Médaille de Bravoure au vaillant Chahid Benadda Brahim, "en guise de reconnaissance et de gratitude de la part du Commandement de l'Armée nationale populaire aux sacrifices du Chahid pour sa Patrie l'Algérie".

Après avoir supervisé l'exécution d'un exercice tactique avec munitions réelles, le Général-major Saïd Chanegriha a poursuivi sa visite à la 6e Région militaire en se rendant au Secteur opérationnel Bordj Badji Mokhtar où il a inspecté quelques unités relevant de ce Secteur.