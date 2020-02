Gabon: "Wolfgang Tsinga Liyombi"Une valeur sure pour le tennis gabonais

C'était le 18 mars 2018, au Port Autonome de Douala au Cameroun, que le cabinet MiMa Youth Open avait organisé sa troisième édition internationale du tournoi de Tennis en Afrique. Un jeune gabonais,Wolfgang Tsinga Liyombi,s'était bien illustré, en remportant la troisième édition de ce tournois organisé dans le pays des Lions indomptables.

Passionné de la balle jaune,le jeune gabonais Wolfgang Tsinga Liyombi avait remporté la troisième édition du MiMa Youth Open à Douala au Cameroun.Dans le cadre du développement du tennis en faveur des jeunes africains, les organisateurs MiMa Youth Open, avaient lancé une fois de plus, le tournois de tennis. Ils avaient envoyé des invitations aux meilleurs pratiquants de tennis de leur pays et d'ailleurs. De nombreux athlètes internationaux ont répondu présents et pris part à ce tournoi sportif pour représenter leur pays. Parmi lesquels, Wolfgang Tsinga Liyombi, jeune gabonais âgé de vingt ans.

Parti de Libreville pour Douala au Cameroun,le tennisman gabonais avait dit fièrement sa passion de représenter les couleurs du Gabon loin de ses frontières. « Je suis ravi et très honoré de participer à ce tournoi et d'avoir reçu l'invitation des organisateur. Je représente mon pays dont je suis vraiment fier.Je me bats pour le Vert-Jaune et Bleu.J'ai aussi le poids de cette responsabilité,celle de porter les couleurs du Gabon loin des miens » disait-il.

Déployé dans la catégorie des juniors, le jeune Wolfgang n'a pas cessé de révéler son potentiel. Suivi par les organisateurs jusqu'en finale, Wolfgang a été jugé digne d'avoir toutes les qualités qu'il faut pour y parvenir.