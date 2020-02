Gabon: Ndendé/Ngounié - Des élèves honorés par Yves Fernand Manfoumbi

Le député de la Dola, Yves Fernand Manfoumbi, a primé une trentaine d'élèves de la commune de Ndendé avec des attestations d'honneur au 1er et ,2nd degrés.Ce 14 février, il a tenu à reprendre le geste pour ceux du lycée Paul Marie Yembit et les 4 écoles primaires de la commune.

(Gabonews) : Déjà la semaine dernière dans la foulée de sa tournée parlementaire, le député du département de la Dola qui comprend Ndendé, Yves Fernand Manfoumbi, avait encouragé les élèves des écoles primaires en zones rurales.

Au lycée Paul Marie Yembit, Logan Angué Minko de la classe de 6eme ayant la moyenne de 16.72 au 1er trimestre, au 2nd cycle, c'est Bangoyi Manquita qui arrive en tête avec 12.34 en Tle C. Ils étaient 7 élèves à recevoir des attestations et des petites enveloppes d'encouragement. Au niveau du 1er degré, c'est une vingtaine d'élèves de la 1ere en 5eme année avec des attestations reçues des mains des autorités locales et politiques dont Yves Fernand Manfoumbi.

Prenant la parole au nom du corps administratif, Éric Zeng, par ailleurs, directeur de l'EAC, a présenté et égrené les atouts et les difficultés du bassin pédagogique Communal : écoles sécurisées, loin des effectifs sauvages comme dans les grands centres urbains du pays. Les préoccupations sont liées au renforcement des ressources humaines, les logements pour les enseignants et bien d'autres urgences.

Cette remise des prix de l'excellence a permis à l'élu national d'avoir un panorama du monde scolaire local.