Algérie: Une nouvelle approche pour lutter contre le chômage et assurer une couverture sanitaire équitable

Alger — Le Gouvernement adoptera "une nouvelle approche" en matière de lutte contre le chômage et s'engage à assurer une couverture sanitaire "équitable et de qualité", tout en œuvrant à remporter le défi de la qualité dans le secteur de l'éducation, a affirmé jeudi à Alger le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Répondant aux préoccupations des députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) lors du débat du Plan d'action du Gouvernement, M. Djerad a mis en avant la nécessité de "poursuivre les efforts dans le domaine de l'emploi, à travers l'adoption d'une nouvelle approche reposant sur un traitement purement économique".

M.Djerad a réitéré la détermination du Gouvernement à "prendre en charge les préoccupations des jeunes exerçant dans le cadre des dispositifs d'insertion socio-professionnelle, des agents contractuels et des remplaçants, à travers une étude approfondie et détaillée de ce problème épineux, afin de trouver les solutions possibles pour établir des passerelles avec le marché du travail aux fins de leur insertion dans la vie professionnelle".

S'agissant de la prise en charge des malades atteints du cancer et de la disponibilité des médicaments toute classe confondue, M. Djerad a précisé que la déclaration du ministre de la Santé à propos des médicaments innovants destinés à la chimiothérapie, la thérapie ciblée et à l'immunothérapie, "a été sortie de son vrai contexte".

Le ministre de la Santé n'a pas indiqué dans sa déclaration que "l'Etat entendait suspendre l'acquisition de médicaments anti-cancer pour des considérations économiques" a indiqué M. Djerad qui a affirmé que les propos du ministre "étaient destinés aux experts et spécialistes lors du Colloque scientifique internationale sur le cancer, en vue de les inciter à la nécessité de prendre en considération le critère de l'équilibre entre les virtus thérapeutiques du médicament et le service médical rendu".

Pour ce qui est de la réalisation de structures dédiées au traitement du cancer, le Premier ministre a fait état de la réception de "nouveaux centres à Tizi Ouzou, Sidi Bel-Abbès, Tlemcen, El Oued, Ouargla, Sétif et Batna", annonçant la réception prochaine de deux centres à Adrar et Laghouat.

Les efforts du Gouvernement " se poursuivront pour le parachèvement de la réalisation des Centres anti-cancer (CAC) à Tiaret, Médéa et Bejaïa, en sus du lancement des travaux d'un autre centre dans la wilaya de Djelfa, en concrétisation de la décision du Président de la République", a assuré M. Djerad.

Evoquant les interventions de certains membres de l'APN relatifs à l'amélioration de la qualité du système éducatif, le Premier ministre a affirmé la détermination du Gouvernement à "poursuivre l'effort dans ce domaine, en vue de consacrer le principe de l'enseignement démocratique et gratuit, et de passer du défi lié au nombre pour remporter le pari de la qualité en vue de se mettre au diapason du processus de la modernité en orientant l'effort vers l'amélioration de la compétence des formateurs et de leurs conditions sociales".

" Le Gouvernement adoptera la même démarché pour évaluer et inclure les améliorations indispensables au secteur de l'Enseignement supérieur et de le Recherche scientifique, conformément aux critères de l'excellence scientifique et académique en vue de s'ouvrir sur le monde et s'adapter aux exigences du développement économique", a-t-il soutenu.