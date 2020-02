Togo: L'ultime réclamation de CODITOGO aux six candidats de l'alternance

Chers compatriotes candidats de l'alternance,

Nous sommes à quelques jours de l'élection présidentielle et CODITOGO se félicite d'avoir appris que vous avez tous souscrit à un code de bonne conduite. Nous venons saluer cette initiative et vous encourager à aller plus loin dans la démarche en mutualisant dorénavant vos ressources humaines sur toute l'étendue du territoire dans la sécurisation des résultats du vote en vue d'une élection transparente et crédible acceptée par tous. Il va sans dire que les querelles fratricides dans le camp de vos fidèles doivent cesser maintenant et laisser place à une communion de pensées et d'esprits afin que nous réunissions tous les ingrédients devant réduire la fraude à néant le 22 février.

L'alternance est à portée de mains, c'est à vous de la rendre possible maintenant !

Dans cette dernière ligne droite qui mène au vote, les six mousquetaires que vous êtes pour ce match de l'alternance, chacun doit jouer son rôle pour aller à l'essentiel ! Nombre de questions préoccupantes sont à l'ordre du jour. Entre autres :

Comment vérifier l'exactitude des Bureaux de Vote sur toute l'étendue du territoire national ?

Comment sensibiliser chaque électeur ou électrice à défendre son vote le 22 février avec la formule « touche pas à mon vote ! » ? Le code électoral donnant le droit aux citoyens d'assister au dépouillement des bulletins de vote, tout le monde, électeur/électrice ou non, est convié à cette grand'messe que constitue le dépouillement dans tous les Bureaux de Vote suivi de la consolidation dans les Centres de Vote (CV).

C'est pourquoi, la Diaspora exige de vous une solidarité sans faille qui devra compléter votre code de bonne conduite, car le plus dur est à venir, une fois le vote accompli. Dans cette phase de mutualisation nécessaire que nous traversons, il faudra mettre au cœur du dispositif de la gagne, une stratégie de prise de pouvoir qui met en ordre de bataille les populations, dès la proclamation des premières tendances. Dans l'instant qui suit, les forces démocratiques se doivent de s'épauler pour divulguer les résultats et s'aligner sur la vérité des urnes. C'est alors que notre Diaspora, dans toute sa diversité, jouera sa partition dans les pays d'accueil respectifs et mettra alors tout en œuvre pour venir en appui aux forces démocratiques.

Tous ensemble, nous avons le devoir et l'obligation de mettre en déroute l'unique plan habituel du RPT/Unir, qui se résume au triptyque : Transmission de faux procès-verbaux - positionnement des chars aux lieux stratégiques de la capitale - proclamation de la contre-vérité des urnes. Partout au Togo, les populations, dans leur écrasante majorité, sont lassées de ce système Gnassingbé, y compris ses propres aficionados ; l'alternance est donc à portée de mains. Tout autre résultat que celui qui procède de l'alternance ne serait qu'un facteur aggravant de la crise multidimensionnelle et préjudiciable à toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest.

Chers compatriotes du statu quo,

Le peuple togolais veut être libre, et choisir librement ses propres dirigeants. Il aime son pays et aussi la Paix ;

c'est pourquoi, c'est une main inouïe qu'il vous tend, vous, tenants du statu quo, pour une alternance pacifique. Déjouez tous les pronostics, saisissez-la et faites en sorte que la vérité des urnes soit proclamée et la victoire du candidat ainsi choisi devienne la victoire de tout un peuple. Finie et adieu la fraude !

Vive l'alternance pour que vive le Togo libre !

Fait à Paris, le 11 février 2020

Pour CODITOGO,

Coordinateur général.