Algérie: Pour des échanges commerciaux de qualité avec les pays africains - L'ANCA appelle à aménager les régions du Sud

Laghouat — Le président de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), Tahar Boulenouar, a appelé, vendredi depuis Laghouat, à l'aménagement des régions du Sud pour assurer des échanges commerciaux de qualité avec les pays africains voisins, à l'instar de la Mauritanie, le Niger et le Mali.

En marge d'une caravane ayant sillonné le Grand Sud pour s'enquérir des conditions existantes dans les wilayas frontalières, M. Boulenouar a déclaré à l'APS que ces conditions sont "encore inadéquates" pour constituer des zones de transit d'importations africaines vers les différentes régions du pays.

Selon lui, l'Etat doit réexaminer les textes encadrant les importations à partir des pays africains, avec la mise en place d'instances de contrôle des marchandises introduites, en plus de la réhabilitation des axes routiers reliant l'Algérie aux pays voisins et de la réalisation de centres de collectes, de stockage et de froid dans les zones concernées à l'effet d'accroitre le volume des échanges commerciaux et de préserver les marchandises importées des risques de détérioration.

L'ANCA a organisé une caravane de développement du Sud, à laquelle ont pris part des opérateurs et des académiciens, en vue de s'enquérir des potentiels économiques et touristiques dans le Sud et de formuler des propositions aux instances de tutelle.

La caravane a sillonné durant une semaine cinq wilayas du Sud du pays, à savoir Biskra, Tamanrasset, Adrar, Ghardaïa et Laghouat.