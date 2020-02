Tunisie: Volleyball | Championnat national - 19e journée - EST, CSS, ESS... et puis les autres

L'écart s'élève à douze points entre les trois grosses cylindrées et leur concurrent direct.

La dix-neuvième journée de la première phase n'a rien apporté de nouveau. Elle s'est déroulée sous le signe de la loi des plus forts. L'écart s'élève à douze points entre le trio du haut du tableau et son poursuivant immédiat, la Saydia freinée dans son élan et à domicile. Pourtant, on croyait qu'elle faisait le poids face au leader Espérance de Tunis, mais cela s'est passé uniquement lors du troisième et dernier set, où les deux équipes étaient au coude à coude avant que les «Sang et Or» ne puisent dans leurs réserves pour forcer la décision sur le score de 30-28. Ce fut la manche la plus emballante. Les deux premières n'étaient qu'une affaire espérantiste tout simplement (25-21, 25-17).

Déplacement réussi du CSSfaxien à Hammam-Lif. Omar Agrebi et consorts ont scellé le sort de la rencontre sans opposition : trois sets à zéro (25-17, 25-18 et 25-15).

Résultat identique à Kélibia en faveur de l'Etoile du Sahel qui continue sa belle série de résultats probants.

L'ASMarsa renoue avec la victoire après quatre défaites au détriment de l'équipe des Télécoms de Sfax toujours mal lotie et qui s'est contentée d'un seul set, le troisième 25-23. Les deux rencontres restantes entre des équipes concernées par le maintien se sont soldées en faveur des locaux. La Mouloudia était en roue libre devant le Tunisair Club pour l'emporter sur un score net (25-18, 25-19 et 25-17).

L'USTS, de son côté, a retrouvé la joie de vaincre en s'imposant face à l'ASHaouaria par trois sets à un (25-22, 25-19, 23-25 et 30-28).

T. HAJLAOUI

Résultats

SSBS-EST 0-3

CSHL-CSS 0-3

COK-ESS 0-3

ASM-ASTS 3-1

MSB-TAC 3-0

USTS-ASH 3-1

Classement Pts J

1) EST 54 19

2) CSS 53 19

3) ESS 48 19

4) SSBS 36 19

5) ASM 34 19

6) COK 27 19

7) MSB 23 19

8) USTS 21 19

9) ASTS 16 19

-) TAC 16 19

11) CSHL 10 19