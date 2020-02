Tunisie: Handball | Succession de Toni Gerona - La grogne des entraîneurs tunisiens

Demain, le derby EST-CA à la salle Zouaoui.

Ils sont inconsolables, les entraîneurs tunisiens de handball. Pour eux, l'heure est à la grogne qui frise le ras-le-bol, depuis que le bureau fédéral a décidé, lors de sa réunion de mardi dernier, de remplacer le sélectionneur Toni Gerona par un technicien étranger. Suffisant pour mettre le feu aux poudres dans les milieux de nos entraîneurs où l'on espérait voir la fédé se résoudre enfin à refaire confiance aux enfants du pays, après les échecs successifs de l'expérience avec le Croate Sead Hasanefendic, le Français Sylvain Nouet et l'Espagnol Toni Gerona. Pour la majorité de nos coachs, «il est inadmissible que la Fthb persiste, avec un entêtement frisant l'acharnement, à croire aveuglément en l'école étrangère au détriment de celle de la Tunisie qui pullule pourtant de compétences».

La piste française

Maintenant que le... mal est fait, qui sera le futur patron du sept national ? Une première certitude: on ira le chercher en Europe, bastion et cœur battant du handball dans le monde. Or, le problème est que les entraîneurs de valeur avec lesquels le rêve est permis ne courent plus les rues actuellement sur le Vieux continent, étant en exercice et déjà concentrés sur les préparatifs du prochain Mondial d'Egypte. Se contentera -t-on ,in fine, d'un coach «bas de gamme» ? Aux dernières nouvelles, on chuchote que l'opération «chasse à l'homme» lancée par le président de la Fthb est, pour le moment, axée sur le marché français où les points d'appui ne manquent pas. Là où on parle de premiers contacts qui promettent, grâce au concours de nos anciennes gloires Issam Tej et Wissam Hmam, auteurs d'un bon début de carrière d'entraîneur dans l'Hexagone. Attendons voir.

EST -CA à guichets fermés ?

Demain samedi, on jouera pour le compte de la 3e journée du play-off en Nationale A. Au programme, la tête d'affiche reine, à savoir le traditionnel derby de la capitale EST -CA qui se déroulera à la salle Zouaoui. Selon les dirigeants sang et or, «ce sera à guichets fermés». Tant mieux pour la fête...