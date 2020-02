Algérie: Zetchi rend hommage à Carl Medjani

On vous l'apprenait jeudi. Carl Medjani a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale. En club, le milieu de terrain algérien rejoint le FC Salaise, un club amateur en France.

Après 8 ans de bons et loyaux services aux Fennecs, Medjani peut compter sur la reconnaissance nationale. « Je voudrais remercier Medjani pour tout ce qu'il a apporté à sa sélection. mais également pour ses grandes qualités humaines », a confié Kheïreddine Zetchi, président de la FAF.

« On lui souhaite de ne pas partir loin du football. Et de commencer ses diplômes pour une carrière d'entraineur car je pense qu'il a beaucoup à donner dans ce domaine. On espère le retrouver un jour de l'autre côté du terrain« , a t-il ajouté.

Un message auquel Medjani n'est pas resté insensible. « Je suis très touché par ces mots Président, merci. Ça a été un plaisir, un devoir, un honneur de défendre ce maillot toutes ces années. Je suis le 1er supporter des Verts et serai toujours dispo pour l'EN. One two three... « , a t-il écrit sur Twitter.

Je suis très touché par ces mots Président, merci. Ça a été un plaisir,un devoir,un honneur de défendre ce maillot toutes ces années. Je suis le 1er supporter des Verts et serai toujours dispo pour l'EN. One two three... 🇩🇿 #lesverts #fennecs #leszhommes

