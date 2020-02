Ghana: Du 9 au 14 mars au Ghana - La quatrième révolution industrielle au cœur des échanges de la réunion du comité technique spécialisé

C'est à l'initiative de la Commission de l'Union Africaine (CUA), à travers son département des Affaires économiques, qu'une réunion sur les Comités techniques spécialisés (CTS),de cette institution sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et l'intégration aura lieu du 9 au 14 mars 2020, à Accra, au Ghana.

Il s'agit de la principale conférence des ministres africains responsables des finances, de l'économie, de la planification, de l'intégration et du développement économique, et des gouverneurs des banques centrales, dont le but est de discuter des questions relatives au développement de l'Afrique.

Il faut aussi souligner que ce forum sera chargé de faire le suivi de la mise en œuvre du programme d'intégration pour le continent. Organisé sous le thème : «Tirer parti de la 4e révolution industrielle pour lutter contre le chômage des jeunes en Afrique». Ce forum s'inscrit dans la droite ligne de l'Agenda 2063 de l'Afrique, en particulier «Aspiration 1», qui vise une Afrique prospère basée sur une croissance inclusive et un développement durable.

Il sied de souligner que la 4ème révolution industrielle (4IR), apporte l'espoir d'une nouvelle ère pour la transformation et la prospérité de l'Afrique, car elle change la manière de vivre, penser, travailler grâce aux progrès rapides de la technologie numérique, de nouveaux matériaux, en particulier la robotique avancée, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique.

Cette révolution vise aussi sur la transition vers de nouveaux systèmes, construits sur l'évolution numérique. Cette «4IR» aura pour objectif de permettre aux entreprises et aux organisations de bénéficier des gains d'efficacité sur leurs lieux de travail. On estime que l'adoption plus rapide de la technologie numérique permettra aux entreprises et aux organisations de travailler plus intelligemment et plus rapidement, ce qui entraînera des gains de valeur pour les clients et les utilisateurs.

Toutefois, les décideurs africains doivent s'assurer que la «4IR», offre des opportunités associées à une population jeune et aux dividendes démographiques attendus. Pour ce faire, lier ces opportunités dans une région qui s'urbanise plus rapidement que toute autre devrait être un impératif stratégique. On estime qu'en 2050, l'Afrique comptera 830 millions de jeunes.

Par conséquent, exploiter avec succès leur potentiel soutiendra des innovations à large assise, une productivité accrue et conduira à une croissance économique inclusive et durable dans la région. Par ailleurs,cette édition 2020 va avoir comme objectif d'explorer l'impact de la «4IR» sur l'Afrique et la participation des jeunes africains à l'avenir du marché du travail, compte tenu de la dynamique changeante. Il délibérera sur la manière dont les dirigeants africains et les décideurs politiques peuvent exploiter l'impact de la 4 Révolution industrielle pour créer une société inclusive tournée vers l'avenir visant à réduire le chômage des jeunes africains. Cela comprendra l'évaluation de la préparation du continent à absorber les chocs de la «4ème vague», afin de saisir les opportunités de l'ère numérique.

Aussi, Il identifiera également les moteurs du changement et leurs conséquences probables au cours du prochain demi-siècle, et proposera des choix politiques qui permettront à l'Afrique de réaliser son potentiel dans les années à venir. Ce forum constituera aussi un ajout à la faible base de connaissances sur ce sujet pour l'Afrique et reflètera les dernières données probantes des rapports de premier plan tels que Africa's Development Dynamics, dont l'édition 2020 se concentrerait sur les réponses politiques nécessaires pour un meilleur «avenir du travail» en Afrique ainsi que le processus de changement technologique, démographique, transition urbaine et verte.