Soudan: Qadi et Aïsha honorent l'ouverture du siège de la Commission Nationale pour la Paix

Khartoum — Les deux membres du Conseil de la Souveraineté Transitoire, Mme. Aïsha Mosa et Mawlana Sheikh Idris Qadi ont assisté jeudi soir à la cérémonie d'ouverture du siège de la Commission Nationale pour la Paix (CNP) à Khartoum en présence de représentants des missions diplomatiques, d'organisations internationales et de dirigeants de la liberté et du changement.

En s'adressant à la célébration, Mme Aïsha a souligné que l'instauration de la paix restait et restera l'objectif principal du gouvernement de transition.

Elle a déclaré que la création de la (CNP) reflète la volonté du gouvernement et du peuple soudanais de mettre fin aux souffrances des personnes déplacées et des réfugiés et de les renvoyer dans leur pays d'origine. Elle a apprécié le soutien apporté par les amis du Soudan de la communauté internationale comme soutien au gouvernement pour surmonter ses crises.