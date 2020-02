Soudan: L'Allemagne met fin aux sanctions économiques à l'encontre du Soudan

Khartoum — L'Allemagne a décidé de lever toutes les sanctions imposées au Soudan et de reprendre la coopération dans tous les domaines. Le parlement allemand a déclaré que le gouvernement allemand devrait reprendre sa coopération avec le Soudan dans tous les domaines "et que cette coopération devrait inclure les domaines politique, économique, technique et financier".

L'ambassadeur d'Allemagne à Khartoum, Ulrich Klönckerfy a déclaré dans une interview exclusive à l'agence de presse soudanaise (SUNA) que le parlement allemand avait approuvé lors de sa session jeudi la reprise du programme de coopération avec le Soudan dans le domaine de l'aide au développement, suspendu depuis 1989, dans le cadre du soutien aux politiques du gouvernement de transition au Soudan.

Il convient de noter que le Premier ministre Dr Abdullah Hamdouk, est parti pour l'Allemagne à la tête d'une délégation de haut niveau. Il rencontrera Mme Angela Merkel avant sa participation aux activités de la Conférence de Munich sur la sécurité. De plus, le président Frank Steinmeier de la République fédérale d'Allemagne se rendra au Soudan le 27 de ce mois pour confirmer le soutien de l'Allemagne au Soudan et ouvrir des domaines plus larges de coopération économique entre les deux pays.