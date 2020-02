Soudan: Le gouverneur d'Al-Jazira rencontre le responsable politique de l'ambassade britannique

Medani — Le gouverneur de l'État fédéré d'Al-Jazira Maj-Gen.Ahmed Sibair a rencontré à son bureau M. Matthew Trott, responsable politique de l'ambassade britannique à Khartoum a espéré le retour du projet Al-Jazira à la tête de l'économie nationale en apportant une modification à la loi sur le projet Al-Jazira de 2005 et le retour des institutions du projet. .

Le gouverneur s'est engagé à surmonter toutes les difficultés et les obstacles auxquels sont confrontés les investissements et les investisseurs pour attirer plus d'investissements dans l'État fédéré qui bénéficie de ressources humaines et matérielles, d'infrastructures, de stabilité, de sécurité et d'un emplacement qui le qualifie de réception pour tous les investisseurs.

Pour sa part, le responsable politique de l'ambassade britannique à Khartoum a déclaré que la visite vise à déterminer les opportunités d'investissement disponibles dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de l'industrie et à se tenir sur le projet insulaire et contribuer à la restauration du projet Al-Jazira.