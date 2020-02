Ile Maurice: Arrivées touristiques - Hausse de 21,6% de touristes chinois en janvier

Des 21,6 % de touristes chinois additionnels, 4 611 d'entre eux, soit 18,9 % de plus, ont voyagé par voie aérienne. Par contre, 160 contre 45 en 2019, ont favorisé le déplacement maritime.

C'est ce que révèle le dernier relevé de Statistics Mauritius, avant l'ampleur du Corona virus et l'interruption des vols sur la Chine par Air Mauritius. Cela dit, les arrivées touristiques de la Chine sur les mois suivants seront décisives. D'ailleurs, l'impact se fera bel et bien sentir, indique Joe Lesjongard, ministre du Tourisme. «Nous prévoyons une baisse d'environ 3 000 arrivées touristiques chinoises», a-t-il déclaré lors du lancement de la Bocuse d'Or Academy Mauritius récemment.

En dépit de ces estimations, le tourisme mauricien affiche une légère amélioration. En effet, de janvier 2019 à janvier 2020, une hausse équivalent 12,4 % a été recensée, soit 137 419 visiteurs étrangers contre 122 273 respectivement.On note également une augmentation de 87,9 % des arrivées par voie maritime. Cette tendance est également confirmée par la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) qui avance que Maurice a accueilli 59 556 passagers et 38 bateaux de croisière en 2019 contre 47 577 passagers et 42 bateaux en 2018.

De plus, les visiteurs asiatiques, africains et européens étaient plus nombreux pendant le premier mois de l'année. Par exemple, dans le cas des Asiatiques, une augmentation de 21,2 % a été notée. Des hausses de 11,8 % et 11,9 % ont été recensées dans le cas de touristes européens et africains respectivement. Toutefois, une chute dans les arrivées a été enregistrée au niveau de certains pays européens dont la Norvège, le Portugal, le Danemark, la Suède, la Hollande, la Grèce ou encore le Royaume-Uni. Parallèlement, une forte progression de l'ordre de 89,5 % est observée des pays du Moyen-Orient. En effet, 1 975 touristes étaient venus à Maurice en janvier 2019. Comparativement, en janvier dernier, ce taux a franchi le seuil de 3 743 visiteurs.

Par ailleurs, les femmes-touristes ont davantage visité l'île en ce début d'année. Ainsi, en janvier 2020, 69,794 visiteuses ont été répertoriées contre 61 992 en janvier 2019. Quant à leurs homologues masculins, ils étaient au nombre de 67 625 en janvier 2020 contre 60 281 durant la même période en 2019.

En janvier 2019, le secteur touristique a généré des revenus de Rs 6,2 millions à Maurice. Les chiffres pour le premier mois de 2020 ne sont pas encore disponibles. Et en termes de préférences internationales, les touristes français conservent toujours la première place, avec 22,5 % du marché. En seconde position, on retrouve l'île de La Réunion, qui marque tout de même une petite baisse avec 13,3 % contre 14,6 % de part du marché en janvier 2019. L'Allemagne se classe à la troisième position avec une hausse de 11 %, suivie de l'Afrique-du-Sud avec 7,2 % du marché. Le Royaume-Uni connaît une baisse, passant à 5,9 % du marché en janvier 2020 contre 6,8 % en janvier 2019. À la sixième place, se trouve la Chine qui représente 3,5 % du marché touristique mauricien. Ensuite, viennent respectivement l'Inde, qui chute aussi à 3,5 % contre 4,3 % entre janvier 2020 et 2019 respectivement et l'Italie à la huitième position avec 3,3 % du marché. L'Arabie saoudite se classe en neuvième position avec une hausse significative de 2,3 % en 2020 contre 1,1 en 2019. Enfin, la Russie arrive à la dixième place avec 2,1 % contre 1,7 % entre janvier 2020 et janvier 2019 respectivement.